El Mercado de Navidad más bonito del mundo está a solo 2 horas de España: es de los más antiguos de Europa y querrás visitarlo este año

Pero si hay un destino que se torna realmente precioso en estas fechas y cuyo mercadillo de Navidad es de los más bonitos del mundo es Estrasburgo, en Francia (abre el 26 de noviembre). Se considera "la capital de la Navidad" y lo mejor de todo es que está a tan solo dos horas en avión desde España. "Durante más de un mes, Estrasburgo se impregna de una esencia festiva y espiritual que no tiene parangón en Europa", se puede leer en la web de Visit Strasbourg.