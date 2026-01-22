Los 10 seguros de viaje más completos para viajar con tranquilidad en 2026

Viajar implica ilusión, planificación y, cada vez más, una mirada realista a los imprevistos. Desde una urgencia médica lejos de casa hasta un vuelo cancelado o una maleta que no llega, contar con un buen seguro de viaje se ha convertido en una parte esencial de cualquier escapada, ya sea corta o de larga distancia. Analizamos las opciones más completas de 2026 y explicamos en qué fijarse antes de contratar.