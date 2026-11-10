Los dos mejores porteros de la historia de España: las raíces separadas de Iker Casillas (45 años) y Unai Simón (29 años) están entre un pueblo de la Sierra de Gredos y la Tierra del Vino de Zamora

España solo ha ganado dos Mundiales, y en los dos la portería tuvo un único dueño. El primero fue Iker Casillas en Johannesburgo, como capitán de la Selección Española en el mundial de Sudáfrica. El segundo, Unai Simón, el pasado 19 de julio, en un 1-0 contra Argentina en el que volvieron a dejar la portería a 0.

Pero comparten además una relación curiosa, y es que ninguno nació en el pueblo que corresponde a su familia. Casillas vino al mundo en Madrid y se crio en Móstoles, adonde se habían mudado sus padres desde Navalacruz, en Ávila. Unai nació en Vitoria y creció en Murgia, en Álava, pero su padre salió de San Marcial del Vino, una aldea de la Tierra del Vino zamorana, y sin embargo, a ambos les tira la tierra.

Lucía Alfonso González

Iker Casillas, el hijo predilecto de Navalacruz

Los padres de Iker Casillas nacieron en el pueblo de Navalacruz, pero se marcharon a Móstoles antes de que naciera su hijo. La familia nunca perdió el contacto con el pueblo, y el portero ha pasado allí buena parte de sus veranos desde niño. "Es un placer que la gente se reúna en mi pueblo", decía en 2007, cuando presentó allí los cursos de verano de su escuela de fútbol. "La gente lo disfruta, el campo y el paisaje".

Vista de Navalacruz. / Istock

Y añadía más adelante en redes sociales: "También me voy a mi pueblo, conocido por vosotros, Navalacruz. A 40 km de Ávila. Un lugar maravilloso, en la Sierra de Gredos". El Ayuntamiento le nombró Hijo Predilecto, y abrió en el pueblo, junto a su primo Diego, el Bar-Restaurante Casillas, que se ha convertido en uno de los puntos de encuentro de los vecinos. Ellos lo describen así: "Quiere ser uno más en el pueblo; es una gran persona, humilde y bueno".

Navalacruz está a 1.238 metros de altitud, en el valle del Alberche y la Tierra de Pinares, en la vertiente norte de la sierra de Gredos, y aunque la población crece mucho los fines de semana, en verano y en las fiestas, no suma más de 192 censados. En el centro se levanta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y alrededor del pueblo el río Alberche abre gargantas y pozas naturales entre los montes.

Unai Simón, un Zamora con raíces en Zamora

El caso de Unai Simón tiene algo de casualidad. En la temporada 2023-2024 ganó el Trofeo Zamora, que lleva el nombre del mítico Ricardo Zamora, y sus raíces están precisamente en la provincia de Zamora. Su padre nació en San Marcial del Vino y dejó el pueblo cuando lo destinaron como guardia civil al País Vasco, donde años después nacería su hijo.

Iglesia de San Marcia del Vino, en Zamora. / Roinpa | Wikicommons

Sus abuelos siguen viviendo en el pueblo, y Unai pasó allí muchos veranos de su infancia, jugando al fútbol en el frontón con los otros niños. En el pueblo le muestran su orgullo a su manera: en el bar El Cruce cuelga una de sus camisetas, y hay una peña que lleva su nombre. Lo curioso es que el portero de la selección reconoce que el fútbol no le apasiona como espectador. "No me gusta el fútbol", confesó en una entrevista en la radio, pero su seleccionador, Luis de la Fuente, lo tiene claro: es "uno de los mejores porteros del mundo".

Bar El Cruce, en San Marcial del Vino. / D.R.

San Marcial del Vino, entre viñedos

San Marcial del Vino es una pedanía del municipio de El Perdigón, en la Tierra del Vino, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Zamora. Rodeado de campos de cereal y viñedos, que dan nombre a toda la comarca y a la denominación de origen Tierra del Vino de Zamora, suma 120 habitantes y un pedacito de historia.

Casa de San Marcial del Vino. / Roinpa | Wikicommons

Su monumento más conocido es el puente del Andaluz, de piedra de origen romano ligado a los antiguos caminos de pastores y la cañada por la que pasaba el ganado trashumante. Muy cerca, en El Perdigón, se conservan las bodegas subterráneas excavadas para guardar el vino aprovechando el frescor y la humedad de la tierra, y algunas de ellas funcionan hoy como restaurantes.