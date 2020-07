Las mejores pantallas para viajar con tus hijos en el coche

Es hora de emprender nuestro viaje. Sentamos a nuestros hijos en los asientos de atrás y no paramos de pensar en como serán capaces de soportar el viaje que tenemos preparado de 10 horas (o más) en coche, y es que sabemos que los niños pueden ponerse muy exigentes cuando los subimos a bordo de nuestros coches.

Y es que solo esperamos que no se pongan muy pesados en el trayecto y que nos dejen a nosotros también pasar el viaje de la mejor forma posible… pero sabemos que los viajes largos son muy complicados para los niños. Eso sí, no te preocupes, porque te traemos la solución que necesitas y que ya conoces: una pedazo de pantalla para mantener a tus hijos lo más entretenidos posibles.

Pantallas como, por ejemplo, un DVD portátil APEMAN que tiene un diseño pequeño y ligero y que es muy fácil de usar para los niños y que además nos ofrece una autonomía de más de 5 horas… pero no te preocupes porque tiene un cargador especial para el móvil por si nos quedamos sin batería.

¿Tienes dos hijos y quieres ambas pantallas porque tienen gustos diferentes? Bueno, no te preocupes…. tu viaje tranquilo está asegurado con el reproductor Pumpkin 10.1, que viene con dos pantallas y que puede transmitir el mismo video en ambas pantallas o, si prefieres que vean cosas diferentes, peudes poner en cada pantalla lo que más te apetezca. ¿Es una ideaza no? Nosotros no nos podemos resistir…

Pero por otro lado puedes pensar… ¡ya tengo una tablet y no me quiero gastar dinero en reproductores para el coche! Bueno… no te preocupes porque para ti tenemos los soportes de tablet para coche, como este de la marca SUCESO que esta hecho especialmente para Ipad Pro, pero también hay otros universales para que no tengas ningún problema a la hora de enganchar tu tablet (sea de la marca que sea). Para eso, necesitas este soporte Lamicall, que se ajusta a todas las medidas de tu tablet.

Por otra parte, si quieres y necesitas una tablet para entretener a tus hijos tanto en el coche como en su día a día nosotros te recomendamos que te compres el Apple Ipad , con el que tendrás control parental y una calidad que podrás disfrutar tanto tu como tus hijos. ¿Te animas? Nosotros ya hemos pasado lo de nuestros hijos… y cualquier solución es poca. Ah, y acuerdate del soporte para coche... es que es ideal.