Las mejores frases de viajes: estas 9 citas inspirarán tu próxima aventura

“No he estado en todas partes, pero están en mi lista” pertenece al relato ‘Unguided Tour’ (Excursión sin guía), que la propia Sontag acabaría llevando al cine en 1983 y ambientándolo en Venecia, aunque en el relato original no se especifica ninguna ciudad. La frase es perfecta para actuar como coletilla viajera siempre que alguien nos pregunta por un destino que no hemos visitado aún, pero que no descartamos.