Nos vamos hasta California para conocer amaneceres (y atardeceres) alucinantes

El verano es el momento perfecto para que los fotógrafos capturen imágenes: los días son más largos, el agua es más cálida y los amaneceres y atardeceres se sienten más brillantes. Estos son algunos de los mejores lugares para capturar en una foto la perfección de estos momentos.

Atardecer frente al mar

Sobresaliendo 1,850 pies hacia el Océano Pacífico, el icónico muelle de Huntington Beach es uno de los malecones de concreto más largos de la costa oeste. Esta estructura simboliza el corazón de Huntington Beach como "Surf City USA" y ofrece impresionantes vistas que se complementan con el sonido del rompimiento de las olas, palmeras que se balancean y un horizonte aparentemente infinito. Fue hecho para puestas de sol perfectas durante todo el año y para capturar fotos mientras el sol se hunde silenciosamente bajo el horizonte.

Uno de los mejores lugares para tomar fotografías en Ventura es el muelle de Ventura, en donde si los visitantes esperan lo suficiente, pueden capturar tanto un amanecer sobre las montañas como un atardecer sobre las islas. En la isla de Anacapa, a donde puedes llegar en bote desde Ventura, no hay mejor lugar para fotografiar la puesta de sol que el acertadamente llamado "Punto de inspiración", desde el cual da la impresión de que derramaron pintura de colores en el cielo.

Nautural Bridges State Beach es, sin duda, uno de los mejores lugares del condado de Santa Cruz para ver la puesta de sol. Un inmenso arco natural de arenisca, de 40 pies de largo y 25 pies de alto, cuenta con un corte de 15 pies de ancho, a través del cual los fotógrafos pueden enmarcar fantásticamente el cielo rosa y naranja mientras el sol desciende sobre el horizonte. Esta playa se encuentra al final de la pintoresca West Cliff Drive, proporcionando un excelente punto de vista para observar aves costeras, ballenas migratorias, focas y nutrias.

Hoteles con una vista vibrante

En Terranea Resort, un destino turístico de lujo en el sur de California, el ángulo de la propiedad sobre los acantilados costeros permite a los huéspedes ver el sol salir y ponerse sobre el Pacífico. Terranea es célebre por su belleza natural, y sus 102 acres de espacio brindan a los visitantes un asiento en primera fila para disfrutar de la magnífica vida silvestre, incluidos delfines, leones marinos y ballenas.

Suspendido sobre las olas de la Bahía de Monterey, Schooners Monterey ofrece un entorno idílico para ver el amanecer en la costa de California. Ubicado en el Monterey Plaza Hotel & Spa, el restaurante cubierto por ventanas tiene una terraza frente al mar que brinda un ambiente acogedor y animado para que tanto los viajeros como los lugareños se reúnan al atardecer. Los que pernoctan pueden ver desde sus balcones cómo se desvanece la luz sobre la bahía.

En San Diego, el histórico hotel La Valencia, apodado "Pink Lady", es prácticamente sinónimo de la resplandeciente costa de La Jolla. Desde su posición sobre el famoso La Jolla Cove, los huéspedes del hotel pueden disfrutar de vistas despejadas dignas de fotografías desde casi todas las 114 habitaciones y suites, así como del restaurante en el lugar, La Sala Bar, y el restaurante exclusivo recientemente transformado, el Mediterranean Room.

En el agua

Con cientos de barcos atracados a un lado del camino y una hilera de sauces al otro lado, Benicia Marina es el lugar perfecto para observar la puesta de sol sobre el agua. El puerto deportivo está ubicado a lo largo de la costa entre las calles East Second y East Fifth y es fácil llegar a pie desde y hacia las tiendas, restaurantes, spas, la vida nocturna y el centro de visitantes en First Street.

Ubicado a lo largo de la extraordinaria región costera del sur del condado de Orange, Dana Point ofrece a los fotógrafos el escenario perfecto para tomas desde el amanecer hasta el atardecer. Algunos de los mejores lugares incluyen el puerto, Lantern Bay Park y a bordo de un catamarán de lujo de 63 pies durante un crucero vinícola en Dana Wharf Sunset Wine Cruise - el único crucero vinícola al atardecer en el Condado de Orange -

Shanutski Yacht es una experiencia única en Sausalito que permite a los visitantes capturar las fotos más impresionantes con las atracciones icónicas del Área de la Bahía como telón de fondo. Además de capturar imágenes dignas de una postal, este espacioso barco viene con un capitán experimentado y otras comodidades: es perfecto para pasar un día o una noche en el agua.

Resplandor de la hora dorada en la montaña

El condado de Toulumne está formado por Yosemite, Gold Country y High Sierra. Es un destino diverso con vistas infinitas y perfectas para ver el amanecer y el atardecer. Los visitantes pueden conducir hasta Rim of the World Vista, ubicado en el río Tuolumne en la autopista 120, que se abre a una amplia vista y alberga un lugar de primer nivel para la puesta del sol.

North Lake Tahoe alberga algunas de las puestas de sol más hermosas de la costa oeste. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de un impresionante fondo de la montaña que contrasta con el agua cristalina del lago. Algunos de los mejores lugares para ver una puesta de sol en North Lake Tahoe incluyen Tahoe City, Kings Beach y West Shore. La ciudad también alberga una serie de conciertos nocturnos de verano, lo que significa que los asistentes pueden disfrutar de su música favorita junto una espectacular puesta de sol de California.