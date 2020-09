La mejor tienda de cómics del mundo está en Sevilla, y nos abre sus puertas

Varios son los requisitos que debe cumplir una tienda de cómics para hacerse con el galardón más prestigioso a nivel mundial, el Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award, que cada año entrega la Comic-Con (la Convención Internacional de Cómics de San Diego, en Estados Unidos). Para hacerse con el premio que lleva el nombre del famoso dibujante de The Spirit (él mismo quiso que se premiara el trabajo que hacen las tiendas de cómics para unir a creadores y público), la tienda en cuestión debe reunir los siguientes requisitos: contar con material diverso e innovador y crear oportunidades para que el material de los creadores llegue al público, tener conocimientos sobre el negocio del cómic, promover una comunidad activa: es decir, mantener relaciones sociales y de negocios con los clientes, organizar eventos en el local, tener una tienda estéticamente creativa y seguir unas prácticas éticas.

¿Contaba con estos requisitos la tienda que este año se ha hecho con el galardón? Pues sí, y es española. Está situada en la calle Zaragoza número 11 de Sevilla (en pleno centro, muy cerquita de la Giralda) y se llama Nostromo Comics. Consiguieron imponerse a otros 20 candidatos al Will Eisner un año después de haber estado nominados y situarse entre las seis mejores del mundo.

We are delighted to announce that Nostromo Sevilla – a beautiful comic book store in Seville, Spain is the winner of our 2020 Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award! https://t.co/15XXRIAKO7 pic.twitter.com/FdlG6AjXkZ