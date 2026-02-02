El mejor seguro de viaje para Japón en 2026: por qué Chapka es la opción más completa y cómo ahorrar un 10%

Japón es el país que mucha gente tiene en su lista de destinos a los que ir al menos una vez en la vida. Pero lo que no todo el mundo sabe es que es uno de los países del mundo con los gastos médicos más altos, así que es imprescindible tener el mejor seguro de viaje para Japón. Y ahora lo puedes contratar en Chapka con un 10% de descuento con el cupón VIAJAR10.