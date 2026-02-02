El mejor seguro de viaje para Japón en 2026: por qué Chapka es la opción más completa y cómo ahorrar un 10%
Es uno de los países del mundo con los gastos médicos más elevados, ahora puedes contratar el mejor seguro de viaje para Japón con un 10% de descuento.
Japón es el país que mucha gente tiene en su lista de destinos a los que ir al menos una vez en la vida. Pero lo que no todo el mundo sabe es que es uno de los países del mundo con los gastos médicos más altos, así que es imprescindible tener el mejor seguro de viaje para Japón. Y ahora lo puedes contratar en Chapka con un 10% de descuento con el cupón VIAJAR10.
El país nipón seguramente te llame la atención por la cultura, la gastronomía, la tecnología o el contraste entre neones y una naturaleza que te dejará sin palabras. Y sí, estamos de acuerdo en que merece la pena dedicar varias semanas a recorrerlo a fondo, pero solo con un buen seguro de viaje para Japón.
Por qué necesitas el mejor seguro de viaje para Japón
La sanidad en Japón es de primera calidad, moderna y eficiente, así que puedes estar tranquilo si tienes un imprevisto. Eso sí, tan buena como costosa, porque una visita a urgencias, una prueba e incluso una hospitalización te pueden costar varios miles de euros.
Nunca deberías viajar a otro país sin las coberturas adecuadas, pero en el caso de Japón, es prácticamente obligatorio llevar un seguro de viaje internacional que cubra gastos médicos elevados y repatriación.
Qué diferencia a Chapka de otros seguros de viaje
No todos los seguros de viaje internacional ofrecen las mismas coberturas. En este caso, Chapka es una compañía que se especializa en seguros de viaje, activa desde el año 2002 y respaldada por el grupo Aon, uno de los referentes mundiales en gestión de riesgo. Y por eso, saben perfectamente cómo es el seguro médico para Japón que necesita cada viajero. Con todas estas ventajas:
- Pólizas para cualquier destino (incluido Japón) con coberturas médicas elevadas, atención en español las 24 horas y una gestión sencilla.
- Coberturas explicadas de forma sencilla y sin letra pequeña.
- Tienen una app propia para viajeros desde la que puedes consultar la póliza o contactar con la aseguradora.
- Telemedicina 24/7 sin desplazamientos para cualquier consulta de medicina menor. Asistencia en español en menos de 2h.
Cap Trip Plus: el seguro de viaje más completo para Japón
Si tu viaje dura menos de 90 días, el mejor seguro de Chapka es Cap Trip. De hecho, es el que prácticamente todo el mundo elige, porque la mayoría de viajes por ocio duran desde unos pocos días hasta varias semanas o un mes. Está disponible en la versión Basic y Plus, siendo esta última la más completa para viajar a Japón.
¿El motivo? La diferencia de precio entre los dos es mínima, y con el cupón VIAJAR10 casi no lo vas a notar. Sin embargo, las coberturas de Cap Trip Plus son bastante mejores si buscas un buen seguro de viaje internacional para Japón.
Incluye gastos médicos de hasta 2,5 millones de euros (se recomienda viajar al país nipón con una cobertura por encima del millón de euros), enfermedades preexistentes, repatriación, regreso anticipado, retrasos del avión, pérdida de equipaje, cancelación de viaje, seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Cómo contratar tu seguro de viaje para Japón con un 10% de descuento
El cupón VIAJAR10 de Chapka te permitirá ahorrar en tu viaje incluso antes de empezarlo, porque vas a pagar un 10% menos por el seguro médico para Japón. Y aprovecharlo es superfácil:
- Haz una búsqueda en la página web de Chapka, selecciona el destino, las fechas y las coberturas que necesitas.
- Rellena tus datos personales y los de todos los viajeros que quieras incluir en el seguro de viaje para Japón.
- Antes de completar el pago, introduce el cupón VIAJAR10 en el campo reservado para el código descuento y asegúrate de que se aplica el 10% sobre el precio final del seguro.
Preguntas frecuentes sobre el seguro de viaje Chapka para Japón
¿Todavía tienes dudas sobre el mejor seguro de viaje para Japón? Resolvemos todo lo que debes saber sobre la póliza de Chapka y las coberturas que necesitas para este viajazo.
¿Qué cobertura médica es recomendable para Japón?
La más alta posible, preferiblemente por encima del millón de euros, porque la sanidad en Japón es bastante cara.
¿El seguro de viaje para Japón de Chapka cubre asistencia médica y repatriación?
Sí. Cap Trip Plus incluye asistencia médica completa y repatriación.
¿Incluye telemedicina durante el viaje?
Por supuesto. Podrás hacer consultas médicas online con un profesional y en español, con citas rápidas.
¿Es obligatorio viajar con seguro médico a Japón?
No es obligatorio, pero sí muy recomendable, porque si no tendrás que asumir de tu bolsillo todos los costes médicos, en caso de necesitarlos.
Este viaje a Japón lo vas a recordar toda la vida, pero lo vas a disfrutar muchísimo más si viajas con la tranquilidad de saber que todo está bajo control y que si ocurre algo, el seguro de viaje internacional para Japón de Chapka responde por ti. No olvides aplicar el cupón VIAJAR10 para ahorrarte un 10% de descuento. ¡Viaja seguro, viaja mejor!