La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente

"Live and Invest Overseas es un portal económico norteamericano, que como su nombre indica, se especializa en hablar sobre la vida e inversiones a nivel internacional. Y ha sido el que ha decidido elaborar un top de los 10 mejores países para jubilarse, recomendando una ciudad en concreto de cada uno de estos. Sus criterios han sido principalmente la seguridad, el coste de vida y el dinero necesario para emprender el traslado. Y a nadie sorprende que su veredicto haya señalado a una ciudad de moda y que se sitúa en todos los tops de las mejores ciudades para vivir: Valencia.