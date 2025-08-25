Medusas, peces araña, avispas: qué hacer (y qué no hacer) en caso de picaduras para que no te arruinen el día de playa

Lo más recomendable si te pica una medusa es enjuagar la zona afectada con agua salada (vale con el agua del mar) y retirar con cuidado los restos de tentáculos visibles, si los hay, usando pinzas o guantes. También se pueden intentar arrastrar con una tarjeta dura (desde el DNI a la tarjeta de la habitación del hotel). Luego se debe aplicar frío local (hielo envuelto en un paño, pero nunca directamente sobre la piel) que puede ayudar a aliviar el dolor. Si el escozor no remite o hay otros síntomas como mareo, náuseas o dificultad para respirar, hay que buscar ayuda médica de inmediato. Aunque la mayoría de las picaduras de medusa son molestas pero leves, algunas especies (como la Carabela portuguesa) puede causar reacciones más graves.