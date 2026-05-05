Marty Becker, veterinario, sobre viajar con mascotas: “La despresurización en las bodegas puede causar microrroturas de capilares por estrés; es tortura física para el animal”

Quienes tienen animales de compañía saben que viajar es un placer del que también forman parte. Porque fortalece el vínculo afectivo, reduce el estrés y la soledad y, además, permite que los animales exploren nuevos entornos, mejorando en buena medida su sociabilidad. Eso es lo que dicen los expertos.

Sin embargo, hay casos en los que viajar con mascotas puede convertirse casi en una tortura para el animal, sobre todo cuando se viaja en la bodega de un avión. Al menos esa es la opinión de uno de los mayores expertos veterinarios a nivel mundial.

Adriana Fernández

Quién es Marty Becker, el veterinario más famoso del mundo

Si no tienes mascota (o incluso, si la tienes) puede que el nombre de Marty Becker no te diga nada. Pero es alguien más que relevante en el mundo de los animales domésticos: este veterinario de Estados Unidos ha pasado su vida trabajando para mejorar la salud de los animales de compañía y de las personas que los aman.

Y, a lo largo de toda su carrera, ha escrito 23 libros, de los que ha vendido casi ocho millones de ejemplares en todo el mundo, incluidos tres ‘best-sellers’ del New York Times, y es el fundador de Fear Free.

El viaje también debería ser un placer para los animales. / Istock

Es una plataforma creada en 2016 para proporcionar educación en línea a veterinarios, profesionales de animales de compañía, comunidades de bienestar animal y propietarios de animales, en definitiva. Quizá por eso su opinión cuenta más que la de otros expertos en la materia.

Cuál es el peligro real de que los animales viajen en la bodega de un avion

Becker lo tiene claro. “La despresurización en las bodegas puede causar microroturas capilares por estrés”. Es verdad que las bodegas de los aviones van presurizadas igual que la cabina en la que viajan los pasajeros (es decir, que mantienen niveles de oxígeno y presión seguros), pero también es cierto que pueden presentar algunos inconvenientes que, sin embargo, no suceden en cabina.

La bodega del avion puede presentar algunos inconvenientes que, sin embargo, no suceden en cabina. / Istock / Papichev Aleksandr

Cambios bruscos de temperatura, ruido y vibraciones, y posiblemente movimientos más inesperados que los que se perciben desde el asiento del avion. Sin embargo, la postura de Becker es muy crítica (y también compartida por otros veterinarios, dicho sea de paso), pero hay que considerar que no está respaldada por datos sólidos en la aviación comercial moderna.

Eso significa que, en condiciones normales, no tiene por qué haber ningún tipo de microrotura de capilares. Lo que sí es verdad es que la presión que se siente en el avion es más baja que a nivel del mar, y algunos animales con problemas respiratorios pueden sufrir más. Igualmente, los cambios de presión rápidos (como los que se sienten en el despegue y en el aterrizaje) pueden causar molestias en los oídos, igual que en los humanos.

Los expertos saben que los viajes pueden ser traumáticos para algunas razas, si no se toman las debidas precauciones. / Istock

Lo que más preocupa a los veterinarios

Más allá de Becker, muchos veterinarios critican el transporte en bodega, pero por otras razones más reales: estrés intenso por ruido, vibración, aislamiento y oscuridad (que puede ser muy angustiante para determinados animales), cambios bruscos de temperatura (incluida la espera en pista, donde puede hacer demasiado frío o calor intenso) o riesgos específicos que afectan a determinadas razas como los bulldogs, que son braquicéfalos.

Dicho lo cual, las tasas de incidentes reportadas son muy bajas (en el caso de Estados Unidos, menos de una por cada 10 000 animales), pero eso no significa que todos los animales lo pasen bien. Porque, aunque la bodega está diseñada para mantener condiciones compatibles con la vida, el desapego o la falta de compañía suele ser lo más angustiante para los animalitos. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de viajar con ellos.