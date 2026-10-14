Marta del Pozo, concejala en un pueblo de 14 habitantes de La Rioja: "Antes había un autobús los martes, jueves y viernes. Ahora ha dejado de existir"

A 1.145 metros de altitud, en plena cuenca del río Leza, este pueblo de La Rioja se mantiene frente al olvido con tan solo 14 habitantes. Es uno de los tantos que quedan de la sierra, y sobreviven a base de los pocos que aún lo habitan, así como las familias y curiosos que lo visitan durante el fin de semana. Una de ellas es Marta del Pozo, concejala en su segunda legislatura, que vive y trabaja en Logroño y cuyo abuelo nació aquí, mientras que hoy ella, mantiene su legado.

“Realmente el trabajo que realizamos hoy en día en los pueblos es para intentar que la gente quiera volver, intentar que se vayan los menos posible”, explicaba la concejala en una entrevista con VIVE TU PUEBLO, programa encargado de dar visibilidad a las voces e historias de la España rural y despoblada.

Torre Iglesia de Hornillos de Cameros. / Wikicommons / Miguel Lacalle Labado

Pero, pese a pequeño, el inicio es esperanzador, y recuerda: “Somos privilegiados. En el 2025, 14 censados, un pueblo con 14 vecinos, 14 personas, y que estemos recibiendo las ayudas que se están recibiendo”, por lo que desiste contra el señalamiento de la España abandonada y recalca: “Vaciada, no, porque vacía no está, no está. Y peleamos y luchamos para que no llegue a eso”. El pueblo que guarda es Hornillos de Cameros, y su historia, la cuenta la gente.

Sara Fernández García

Cómo se vive con 14 vecinos

El pueblo no está incomunicado, pero sin coche propio su visita se complica por instantes: "Antes había un autobús los martes, jueves y viernes. Ahora ha dejado de existir". A esto se suma la propia carretera, hecha para los más hábiles o los curtidos por la experiencia: “46 kilómetros en una carretera de montaña con muchas curvas y con asfaltos un poco complicados", asegura en conversación del Pozo.

Vista panorámica del pueblo. / Wikicommons / Miguel Lacalle Labado

El resto de servicios va por el mismo camino de los pueblos pequeños de montaña: una sola compañía da cobertura móvil, sin fibra y un ayuntamiento que ofrece wifi con clave. Para el médico hay que bajar a San Román de Cameros, que tiene consultorio, y mientras tanto, en la plaza se está rehabilitando un edificio para convertirlo en el nuevo ayuntamiento.

Ayuntamiento de Hornillos de Cameros / Wikicommons / Miguel Lacalle Labado

Pero no te dejes engañar por la sencillez de Hornillos, porque lejos de ser un pueblo más de La Rioja, guarda un yacimiento de una importancia millonaria. Antes de entrar al pueblo, junto a la carretera, está el verdadero motivo para desviarse: el yacimiento de La Pellejera. En una ladera del arroyo Barbadillo aflora una superficie de arenisca con 730 huellas de dinosaurio, que ascienden a las 976 contando todas las que se recogen en el término municipal, y está reconocido como uno de los yacimientos con más icnitas de La Rioja.

Cómo se formaron las huellas Las huellas quedaron marcadas en el barro de una llanura encharcada del Cretácico Inferior, hace unos 120 millones de años, y la erosión las sacó a la luz mucho tiempo después.

Yacimiento de icnitas de Hornillos de Cameros. / © 2026 Ayuntamiento de Hornillos de Cameros

En total son cuarenta huellas consecutivas a lo largo de unos treinta metros, de un pequeño dinosaurio carnívoro que cruzó el barro en línea. Hay también huellas de grandes carnívoros, de herbívoros que caminaban a dos patas y unas icnitas de "ornitópodos semiplantígrados" que, según el Gobierno de La Rioja, son las únicas conocidas en Europa. Gracias a estas huellas, los expertos han podido deducir incluso el orden en que pasaron los animales: primero los carnívoros y luego los herbívoros, con huellas más profundas. Hoy, el yacimiento está incluido en la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

Qué más ver alrededor y qué comer

El Camero Viejo, junto con el Camero Nuevo, forman la comarca de Cameros, situada en La Rioja, y ambas son opciones perfectas para hacer una ruta tranquila de pueblos de piedra. San Román de Cameros, con su casco perfectamente restaurado y sus calles empedradas con mosaicos, es uno de los pueblos mejor cuidados de la comarca; Soto en Cameros, más abajo, tiene también huellas de dinosaurio y es famoso por sus mazapanes, y Jalón de Cameros, Zarzosa o Laguna de Cameros completan el paisaje de montaña, con sus casonas, lagares y chozos de pastor repartidos por la sierra.

Pueblo de Ortigosa de Cameros. / Istock

En la mesa manda la cocina camerana, pastoril y contundente: migas del pastor, caparrones, patatas con chorizo, cordero a la cazuela, embutidos y quesos de oveja y cabra de la sierra, y dulces de almendra para rematar. Para probarlo destaca el Restaurante Monte Real, de cocina tradicional riojana, con los caparrones, las chuletillas y el cordero al horno entre sus mejores platos.