Mark Beaumont (43 años) ha dado la vuelta al mundo en bicicleta en menos de 80 días y 29.000 kilómetros: "No quiero mirar atrás sabiendo que tuve la oportunidad de enfrentarme al mundo y no lo hice"

Phileas Fogg apostó 20.000 libras esterlinas a que podía dar la vuelta al mundo en 80 días. Estaba convencido de que las nuevas rutas de ferrocarriles y barcos de vapor lo facilitaban. Julio Verne creó así a uno de sus personajes más famosos y, después de él, muchos han intentado copiarle en la vida real. El ciclista de ultraresistencia Mark Beaumont se basó en La vuelta al mundo en 80 días para batir un récord: recorrer el planeta en bicicleta en ese tiempo.

Era 2017, entonces tenía 34 años, y el récord vigente era de Andrew Nicholson, que lo había hecho en 123 días. Su idea era partir de París el 2 de julio y regresar en 80 días, pero acabó volviendo en 78 días, 14 horas y 40 minutos, recortando algo más de 24 horas a Phileas Fogg. Para lograrlo, se vio obligado a pasar 16 horas sobre su bicicleta para recorrer un promedio de 386 kilómetros por jornada, durmiendo solo 5 horas.

Adriana Fernández

Un viaje de resistencia y sufrimiento

En su primera etapa cruzó Europa, Mongolia y China; luego atravesó Australia, ascendió por Nueva Zelanda y recorrió Estados Unidos de costa a costa; y, finalmente, pedaleó por Portugal, España y Francia. El Libro Guinness de los Récords también le reconoció haber recorrido más kilómetros en un mes: 11.315,29 entre París y Perth, Australia. "Este ha sido, sin duda, el reto más exigente al que he sometido a mi cuerpo y mi mente", aseguró al terminar.

Mark Beaumont ha dado la vuelta al mundo en 80 días en bicicleta / Istock / ArtistGNDphotography

"La resistencia física y mental que se necesitaba cada día ya era un desafío en sí misma, pero tuve un extraordinario equipo de apoyo a mi alrededor", confesó. Además, reconoció algo que define muy bien su resiliencia y su manera de ver la vida: "No quiero arrepentimientos; no quiero mirar atrás sabiendo que tuve la oportunidad de enfrentarme al mundo y no lo hice". Los territorios más complicados para él fueron Mongolia y Rusia, sobre todo por las temperaturas.

Las bajas temperaturas de Rusia fueron un desafío / Istock / andrey danilovich

Aun así, afirmó que "la experiencia ha sido increíble y estoy esperando compartir todas las anécdotas del viaje en el futuro". Algo que ya ha tenido tiempo de hacer. El ingrediente mágico para lanzarse a hacerlo, como él mismo dijo, son "agallas, la habilidad de sufrir". Pero Beaumont llevaba entrenando tiempo, aunque no lo supiera, pues con solo 12 años recorrió su Escocia natal en bicicleta y con 15 atravesó Reino Unido de sur a norte.

Su primer gran viaje fue por Escocia con 12 años / Istock / Uwe Moser

La primera vez fue casi una década antes

Confesó a Cycling Weekly que "el ciclismo es la forma más eficiente de viajar y una excelente manera de conocer el mundo", pues, cuando formas parte de una expedición, "puedes apreciar los cambios graduales en el paisaje y en la gente". Después de su primera excursión en solitario a los 15 años, en 2008 se lanzó a viajar alrededor del mundo por primera vez. Tardó 194 días y 17 horas, ganando el primer Récord Guinness de su carrera.

La parte más angustiosa de aquel primer viaje dijo que fue en Pakistán, cuando guardias armados con AK-47 le escoltaron durante unos 1.300 kilómetros. Psicológicamente, le pareció más duro Australia, aunque las peores carreteras fueron las de América (tuvo 25 pinchazos en 13.000 kilómetros y se le rompió el eje y la dirección). Con estas hazañas, Mark Beaumont no hace más que demostrar que, si te lo propones, todo en la vida es posible.