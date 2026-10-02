María Pilar (60 años) se jubila y cierra la última tienda de un pueblo de Huesca: "Los servicios que pierden los pueblos ya no se recuperan"

La población española ha aumentado un 38 % desde 1975 hasta 2021, hemos pasado de un país con 34,2 millones de habitantes a 47.3 millones, este aumento no ha sido notorio por igual. Mientras que en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, la población no para de aumentar, hay otros muchos rincones que se encuentran aislados en la sombra, pueblos de Asturias, Aragón o Galicia, donde la despoblación es una realidad y cada día el abandono y el aislamiento es más real. La mayoría de estos pueblos, cuentan con los recursos básicos y necesarios, otros, necesitan desplazarse para simplemente ir al médico o comprar una barra de pan.

Adriana Fernández

La historia de María Pilar de 60 años, es una de las muchas que existen en España actualmente. La uescana se jubiló después de 40 años, y Angüés, una localidad de la comarca de la Hoya, situada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Huesca, se quedó sin la única tienda de ultramarinos que existe a 50 kilómetros a su alrededor y que da servicio, no solo a Angüés, sino a todos los pueblos que hay en este entorno.

Angüés / Ayuntamiento de Angüés

“Los servicios que pierden los pueblos ya no se recuperan”

A sus 18 años y sin saber qué le depararía el futuro decidió empezar a estudiar empresariales y tras finalizar la carrera y sin saber realmente qué rumbo tomar, María se volvió al pueblo, era lo que realmente ansiaba, escapar de la ciudad. Desde muy joven se puso a trabajar con su padre, en la tienda de ultramarinos y en ese momento lo empezó a tener claro, "me gusta mucho la relación con la gente, porque aquí ejerces también de psicóloga, eres amiga y paño de lágrimas. Y todo eso lo he vivido muy intensamente".

Angues Parque Del Basal / Ayuntamiento de Angüés

Aunque disfrutara del trabajo eso no significa que siempre tuviera épocas buenas, “la tienda ha pasado por épocas mejores y peores, pero siempre ha salido a flote y su evolución fue progresiva”. Desde siempre María se había especializado en productos de primera calidad como carne de cordero, de cerdo, también productos de la zona, como quesos y yogures; y su famosa ternera que procede de un sitio en el que fabrican también su propio pienso.

El Dato El primer domingo de octubre, el pueblo celebra sus fiestas patronales y celebran actividades culturales y deportivas para todos los vecinos.

Aunque después de 40 años y tras jubilarse, Angüés, se queda sin su única fuente de sostenimiento. Tarde o temprano, la tienda iba a desaparecer, porque, actualmente, no hay relevo generacional posible. “Me da mucha pena, porque mi vida ha sido esta. Soy una enamorada de Angüés, hemos participado en todo y hemos hecho todo lo posible por el pueblo”, explicó ella. Pero lo que más le preocupa es la situación que ocurrirá después de su cierre, ya que es consciente que para sus vecinos mayores desplazarse a Huesca para un cartón de leche es algo insostenible, “me da pena cerrar, porque los servicios que pierden los pueblos ya no se recuperan. Y, si pierdes servicios, pierdes calidad de vida y población”.

Angues Instalaciones Pabellon / Ayuntamiento de Angüés

Angüés: el pueblo de Huesca que merece la pena conocer

Esta villa situada en la comarca de la Hoya de Huesca, se encuentra en uno de los parques naturales más importantes de España, el Parque Natural de la Sierra y Cañones del Guara. Dentro del propio pueblo podéis encontrar verdaderas joyas como la Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora, el emblema del pueblo situado en pleno casco histórico, con orígenes románicos esta iglesia destaca por su espléndido estilo aragonés.

Angues Instalaciones / AyuntamientodeAngues

Si además, quieres conocer un poco más sobre su arquitectura, el pueblo conserva las casas tradicionales del piedemonte de Guara con dinteles de piedra tallada del siglo XVII, destacando su estilo civil aragonés. Y para los más pequeños existen zonas verdes infantiles perfectas para pasear o montar en bicicleta como el Parque del Olivo Sabio o el Parque del Basal.