María y Óscar, la pareja que dejó Alemania para montar el "Amazon del café de especialidad" en un pueblo de Asturias: “Nos ofrece todo lo necesario, sin el estrés de los grandes núcleos urbanos”

El tema de la despoblación en España no es nuevo; lo que sí es novedoso es que cada vez más gente se embarca en la aventura de hacer el camino en sentido contrario al que hicieron las generaciones anteriores: ir de la ciudad al pueblo. Y no precisamente por una cuestión romántica.

Hay pueblos tan remotos en Asturias, que lo más fácil es llegar caminando / Istock

En los últimos años hay una cierta tendencia a cambiar de vida, abandonar la gran ciudad y sumergirse en el entorno rural, una tendencia impulsada, posiblemente, por una búsqueda de vida “más saludable, conectada con el territorio y respetuosa con el medio ambiente”, como señalan desde la plataforma Holapueblo. Y uno de los casos más curiosos es el protagonizado por la pareja de María Augusta y Óscar, una pareja de emprendedores que ha montado un marketplace de café de especialidad en un pueblo remoto de Asturias. Casi nada.

Adriana Fernández

De Alemania a un pueblo perdido en Asturias

Lo de esta pareja es más que singular. Durante años trabajaron en el mundo de las reformas inmobiliarias, periodo durante el cual adquirieron unos terrenos agrícolas en Perú. Pero en 2019 decidieron dar un giro radical a su vida y emigrar a Alemania, tal y como ellos mismos cuentan en la plataforma, un programa puesto en marcha por AlmaNatura e impulsado por Redeia e IKEA, con el objetivo de favorecer la repoblación de las áreas rurales.

Y ese fue el inicio de todo. “Desde allí, intercambiamos uno de aquellos terrenos por una tonelada de café, lo que nos permitió hacer nuestra primera importación. En 2023 nos trasladamos a España, donde desarrollamos un marketplace de café de especialidad y un proyecto paralelo enfocado en el cacao”, continúan diciendo.

Un gran cafetal / Istock / Circle Creative Studio

Un entorno medieval declarado Bien de Interés Cultural

Lo curioso del proyecto es el lugar desde el que han decidido poner en marcha la iniciativa, un pueblo remoto escondido en el concejo de Salas, en la Asturias profunda. Y es que Salas es un concejo del Principado de Asturias que se conoce popularmente como la "Puerta del Occidente" de la región.

En sus 227 kilómetros cuadrados apenas llega a los 5000 habitantes, repartidos en más de 28 parroquias que tienen en la villa de Salas uno de los lugares más hermosos de la región: un conjunto histórico medieval (declarado Bien de Interés Cultural) y empedrado, siendo la colegiata de Santa María la Mayor uno de los grandes emblemas del territorio.

La Villa de Salas, Bien de Interés Cultural / Istock

Aunque si por algo se conoce a este lugar remoto de Asturias es por ser una parada destacada dentro del Camino de Santiago, y por su parecido razonable con otras latitudes. Apodado cariñosamente como la “pequeña Habana” por la cantidad de pueblos indianos y casonas coloniales que hay repartidos por el concejo.

Para María y Óscar, este lugar remoto reunía todo lo que necesitaban para poner en marcha su negocio. “Para nosotros, el concejo de Salas es un lugar excepcional. Además de estar rodeado de una naturaleza exuberante, ofrece todo lo necesario para desarrollar un proyecto de vida y negocio cómodamente, sin el estrés de los grandes núcleos urbanos”, señalan en declaraciones a Holapueblo.

Un lugar remoto en medio del Camino de Santiago / Istock

Qué es el Amazon del café

Como indica la web, se trata de “una plataforma que ofrece una experiencia enriquecedora al permitir que los clientes interactúen con los productores y conozcan de primera mano las prácticas agrícolas, el beneficio y la sostenibilidad de cada cosecha”. Es decir, “facilita la compra de café verde en pequeñas cantidades para tueste en casa con tostadores optimizados y ofrece artesanías inspiradas en la cultura cafetalera para recrear la esencia del cafetal en el hogar”. Y eso incluye desde tostadores domésticos a kits de especialización y otros complementos en torno al café. Lo que yo decía, como Amazon, pero solo de café.