Margarita (73 años) dejó Torrevieja al jubilarse y volvió a un pueblo de seis vecinos: "Aquí me siento menos sola que en una ciudad"

Margarita Escudero era una niña cuando su familia hizo las maletas, en pleno éxodo rural, y dejó atrás el pueblo donde se había criado. Se instalaron en Vitoria, donde ella acabó trabajando como técnico ortopédica. Al jubilarse se fue a Torrevieja, en la costa alicantina, en busca de mejor clima.

Entorno natural del municipio de Truchas. / Istock

Acabó saliendo de allí "huyendo", como ha contado al medio digital El Bierzo, porque en Torrevieja "el turismo es un infierno". Y entonces hizo el camino que su madre había jurado no repetir. Volvió a Iruela, la aldea de La Cabrera donde nació, en el municipio de Truchas, y allí vive hoy, con 73 años, como una de sus seis vecinas fijas.

Sara Fernández García

"Ovejas y la pareja de vacas"

La Cabrera que dejó de niña tenía poco con lo que ganarse la vida. Las canteras de pizarra, que hoy dan trabajo en la comarca, todavía no habían llegado, y Margarita lo resume en pocas palabras: "Ovejas y la pareja de vacas para arar las tierras, que daban fruto cuando daban". Su familia se marchó sin intención de volver. "Mi madre dijo que no volvería ni con los pies por delante", recuerda.

Casa tradicional en Truchas. / Wikicommons / Xemenendura

Desde entonces, la comarca no ha dejado de vaciarse. Truchas tiene 1,23 habitantes por kilómetro cuadrado, y La Cabrera figura entre las diez comarcas de España más afectadas por la despoblación extrema. En Iruela, sin embargo, Margarita no se siente aislada.

Seis vecinos pendientes unos de otros

Cuando sus amigos le preguntan por qué se fue a vivir allí, tiene la respuesta preparada. "Me siento aquí menos sola que en una ciudad", contesta. Entre los seis vecinos que pasan el año en el pueblo hay dos mujeres de 94 y 86 años, y todos están atentos a ellas. "Los que estamos aquí nos ayudamos", explica.

Iglesia parroquial de Truchillas, población leonesa de la comarca de La Cabrera, incluida en el municipio de Truchas / Wikicommons / Antramir

Cuando alguien baja a La Bañeza, la ciudad de referencia para hacer recados, se lo preguntan unos a otros: "¿Necesitáis algo?". Para Margarita, la soledad no tiene que ver con el tamaño del sitio donde se vive. "No es el sitio el que hace la soledad; yo aquí no me siento sola. Y estamos aquí porque queremos", dice.

El lago de Truchillas A pocos kilómetros, en el mismo municipio, la sierra guarda uno de los paisajes más conocidos de la comarca: una ruta de unos 11 kilómetros, ida y vuelta, que sube hasta un lago protegido como Monumento Natural, en un circo de montaña modelado por los glaciares, a los pies de picos que superan los 2.000 metros.

Monumento natural del Lago de Truchillas. / Copyright 2026 - Junta de Castilla y León

En su lista de lecturas pendientes tiene ahora 'La lluvia amarilla', la novela que el leonés Julio Llamazares publicó en 1988 sobre el último habitante de un pueblo del Pirineo aragonés, que con los años se ha convertido en un libro de culto sobre la despoblación. El escritor coincide con ella en lo esencial: "En los pueblos, además, la gente sí se echa de menos".

El relojero de la Puerta del Sol

Iruela tiene, además, un vecino ilustre del que Margarita desciende. En 1801 nació aquí José Rodríguez Losada, que se marchó de casa con 17 años y acabó en Londres trabajando como ayudante en un taller de relojería. Con los años se quedó con el negocio, abrió tienda en Regent Street y se convirtió en uno de los relojeros más prestigiosos de su tiempo. Suyo es el reloj que regaló a Madrid y que desde 1866 marca las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol.

Reloj de la Puerta del Sol en Madrid. / Istock

El pueblo le recuerda con un monumento y, a pocos metros, con el Museo Relojero Losada, instalado en un antiguo pajar restaurado, la llamada cuadra del toro. Repasa su vida, sus raíces en La Cabrera y la historia del reloj madrileño.