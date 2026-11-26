El pasado 22 de noviembre, en el circuito de Portimão, a Marc Márquez le bastó un octavo puesto para cerrar una de las temporadas más improbables de su carrera. En mayo se había roto un pie en el sprint de Le Mans, pasó dos veces por el quirófano y se perdió los grandes premios de Francia y Cataluña. Cuando volvió, en Mugello, estaba a más de cien puntos del líder. Desde entonces ganó siete de las trece carreras siguientes y acabó proclamándose campeón del mundo de MotoGP por octava vez, la misma cifra que Giacomo Agostini, que le entregó en persona un casco de oro. Con los dos títulos que ganó en 125 cc y en Moto2, ya suma diez campeonatos del mundo.

Valle de Comapedrosa / Istock

En el box de Ducati, mientras el equipo celebraba el título, su pareja, Gemma Pinto, desveló ante las cámaras de DAZN la única condición que el piloto había puesto en casa durante toda la temporada: "Marc me dijo que hasta que no pasara lo que tenía que pasar, no se podía hablar de vacaciones". Con el campeonato ya en el bolsillo, la conversación queda abierta. "Ahora ya podemos empezar a hablar, a ver si se puede hacer algo", añadía entre risas.

Lucía Alfonso González

Cuando llega ese descanso, el piloto de Cervera suele mirar hacia arriba. Es una pasión de la que habla poco. "En esta publicación quiero hablarles de algo de lo que no suelo hablar mucho: mi pasión por las montañas", escribía en un texto en el que contaba sus excursiones por el Pirineo, casi siempre con su hermano Álex. En verano hace ciclismo y senderismo, y en invierno sale con raquetas de nieve y esquís. Entre todas las cimas que tiene cerca de casa hay una que repite sin falta, el pico de Comapedrosa, el techo de Andorra. "Cada año voy al Pic de Comapedrosa porque una vez lo escalé y me dio buena suerte", explicaba.

El techo de Andorra

Con sus 2.942 metros, el Comapedrosa es la montaña más alta del Principado y se levanta en el extremo noroeste del país, muy cerca de la frontera con Cataluña. Su cumbre forma parte del Parque Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, en la parroquia de La Massana, declarado espacio protegido en 2006 y uno de los tres parques naturales de Andorra.

La ruta clásica sale de Arinsal, desde el centro de interpretación del parque, y sigue buena parte del camino las marcas blancas y rojas del GR 11, el sendero que cruza el Pirineo de punta a punta. La subida no tiene dificultades técnicas, pero es exigente, con un desnivel acumulado de entre 1.300 y 1.500 metros, dependiendo del recorrido que se elija. El camino gana altura entre bosques y prados hasta el refugio de Comapedrosa, inaugurado en 1992 a unos 2.260 metros, el único guardado de los tres refugios del parque, y desde allí continúa hasta el Estany Negre, un lago de alta montaña que debe su nombre al color oscuro de sus aguas. El último tramo trepa por una ladera de piedra suelta hasta la cima, desde la que se ve buena parte del Pirineo andorrano, catalán y francés.

Senderismo en montaña en verano en Parc Natural del Comapedrosa, Andorra / Istock

Raquetas y esquí en el valle de Arinsal

En invierno, la montaña cambia por completo. El refugio de Comapedrosa solo abre de junio a finales de septiembre y en los meses fríos permanece cerrado, porque está en una zona expuesta a los aludes, así que la ascensión a la cima con nieve queda reservada a montañeros con experiencia y equipo invernal. El valle de Arinsal, a los pies del pico, se convierte entonces en destino de esquí, con remontes desde 1973, y de rutas con raquetas de nieve por los alrededores del parque, las mismas actividades que Márquez dice practicar cuando cuelga el mono a final de temporada. Su relación con Andorra viene de lejos, porque Cervera está a una hora de la frontera y, como él mismo ha contado, sube al Principado desde los 15 años. Hoy mantiene allí una casa con un uso muy concreto: "La tengo para ir a esquiar en invierno y a entrenar en verano".

Refugio de Comapedrosa en os Pirineos de Andorra. / Istock

Para el piloto, la montaña es también una forma de entrenar. "Los deportes de montaña no tienen mucho que ver con las carreras, pero sí me permiten complementar mi entrenamiento físico", contaba, y recordaba que en la montaña "un joven de 20 años corriendo como un loco y una persona de 60 más relajada pueden escalar la misma cima". De todo lo que le ha dado el Pirineo, se queda con una idea que repite como consejo a quien suba detrás de él: "Las montañas nos dan mucho y es importante dejarlas como las encontramos".