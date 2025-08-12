El mapa con el país de origen de todos los perros del mundo: de los más famosos a los más insólitos

¿Te imaginas poder viajar por todo el mundo en un solo vistazo… y hacerlo acompañado por cientos de perros? Eso es exactamente lo que propone este mapa ilustrado que localiza el país de origen de todas las razas caninas, desde las más populares y reconocidas hasta aquellas que, probablemente, nunca habías escuchado nombrar. Una obra tan colorida como informativa que es, además, un homenaje a la diversidad y a la historia compartida entre humanos y perros.