El mapa con el país de origen de todos los perros del mundo: de los más famosos a los más insólitos
¿Eres más de perros o de gatos? Hoy, os hablamos de un mapa que te ilustra las razas provenientes de cada país, una información que quizás no creías necesaria hasta ahora, pero que te va a encantar.
¿Te imaginas poder viajar por todo el mundo en un solo vistazo… y hacerlo acompañado por cientos de perros? Eso es exactamente lo que propone este mapa ilustrado que localiza el país de origen de todas las razas caninas, desde las más populares y reconocidas hasta aquellas que, probablemente, nunca habías escuchado nombrar. Una obra tan colorida como informativa que es, además, un homenaje a la diversidad y a la historia compartida entre humanos y perros.
Un mapa para amantes de los perros (y de los viajes)
La idea es sencilla, pero el resultado es un hipnótico mapamundi repleto de ilustraciones de razas caninas, colocadas justo en el lugar donde nacieron o se desarrollaron. La autora es Lili Chin, una ilustradora conocida por su estilo alegre y detallista, que ha creado un verdadero atlas perruno. Desde el husky siberiano posando sobre la vasta Rusia hasta el pastor alemán dominando Europa central, cada rincón del planeta tiene su representante peludo.
Y no, no se limita a las razas de pedigrí que todos conocemos. El mapa también incluye perros mestizos icónicos de determinadas zonas, recordando que la cultura canina va mucho más allá de los estándares oficiales. Es, en definitiva, una forma distinta de mirar el mundo: a través de las huellas y orejas que han acompañado a la humanidad desde hace miles de años.
Más de 300 razones para mirarlo de cerca
Según detalla la autora, el trabajo reúne más de 300 razas y tipos de perros. Algunas están reconocidas por organizaciones internacionales como la FCI o el American Kennel Club; otras forman parte de tradiciones locales o de territorios concretos. El criterio ha sido amplio y curioso: no se trata solo de mostrar “perros de exposición”, sino también de contar una historia cultural.
Así, en América Latina verás al alegre perro sin pelo del Perú o al robusto fila brasileiro; en Asia, al elegante akita inu japonés y al diminuto pero valiente pekinés; en África, al atlético basenji, conocido por su singular ladrido. Cada ilustración es una pista para descubrir una región, un clima o una forma de vida.
Un paseo de lo más variado
Parte del encanto de este mapa está en los contrastes. En Escocia, por ejemplo, reina el peludo y simpático Scottish terrier, mientras que en Australia manda el activo kelpie, criado para el pastoreo en climas secos y calurosos. El Caribe aporta al perro callejero mestizo que ha aprendido a vivir junto al mar, y en las frías tierras nórdicas desfilan los perros de trineo que han desafiado el hielo durante siglos.
Si lo miras con atención, descubrirás rarezas como el pequeño y esquivo perro cantor de Nueva Guinea, considerado uno de los más antiguos del mundo, o el crestado chino, cuya apariencia inconfundible lo ha convertido en un icono en concursos de “perros feos” (aunque sus dueños lo ven como pura belleza).
Una lección de historia y cultura
Cada perro representa una tradición, un oficio o una necesidad concreta de su país de origen. Muchos surgieron como ayudantes en tareas de caza, pastoreo o guardia; otros, como compañía para la realeza o como símbolo de estatus. El mastín tibetano, por ejemplo, protegía los monasterios budistas; el dálmata acompañaba a los carruajes en Croacia; y el pequeño bichón maltés ya era retratado en la Antigua Roma como perro de compañía.
Este mapa no solo es un festín visual para los amantes de los animales, sino también un recordatorio de cómo el perro se ha adaptado a todos los climas, geografías y culturas, evolucionando junto al ser humano.
Un regalo perfecto para curiosos
Disponible en formato póster, es de esos objetos que no solo decoran, sino que también despiertan conversación. Ideal para regalar a un amigo que ame a los perros o para colgar en casa y pasarte horas diciendo: “Mira, no sabía que este perro era de ahí”.
Además, tiene un valor educativo enorme, pues es una herramienta divertida para que niños y adultos aprendan geografía de forma visual, asociando países y regiones con una raza canina. Y, de paso, fomenta el respeto por la diversidad animal, recordando que no todas las razas se adaptan a cualquier lugar o estilo de vida.
Un viaje sin billete de avión
En tiempos en los que viajar no siempre es fácil, este mapa ofrece una escapada diferente. Un recorrido de punta a punta del planeta sin salir del salón. Basta con seguir con el dedo desde Groenlandia hasta Nueva Zelanda para descubrir que, aunque el mundo sea inmenso, hay algo que nos une en todas partes, y es la presencia fiel y diversa de nuestros compañeros de cuatro patas
