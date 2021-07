El mapa de los deportes más exitosos de cada país en los Juegos Olímpicos

La mayor competición del deporte del mundo se celebra este año. Sí, hablamos de los Juegos Olímpicos de 2020, que se celebrarán el 23 de julio de 2021 en Tokio. Y es que es una fecha destacada para miles de deportistas que intentarán llevarse el máximo número de medallas, en representación de su país.

Pero… ¿Sabes cuales son los países que más destacan en cada deporte? ¿Y quién es el mejor deportista de cada país que compite? Rarereviews nos acerca la respuesta con un estudio mundial sobre quienes son los mejores en cada deporte… ¡Atentos!

Datos generales:

- 135 países han ganado al menos una medalla olímpica, aunque 38 de ellos jamás han ganado un oro

- Los atletas más exitosos suelen ser los hombres en 104 países de 135, y la mujer en 27. Lo que muestra que aún hay una brecha de género en el deporte olímpico.

- El atleta nacional masculino más exitoso de todos los tiempos es el nadador estadounidense Michael Phelps, con 28 medallas.

- La atleta femenina más exitosa es la gimnasta rusa Larisa Latynina, con 18 medallas

Las mujeres en las olimpiadas

A las mujeres se les prohibió competir en los primeros Juegos Olímpicos modernos. El fundado de los Juegos, Pierre de Coubertin, escribió que “la semiolimpiada femenina es impráctica, poco interesante, desgarbada e inadecuada”. Aunque sabemos que el deporte femenino puede resultar más interesante, en muchas ocasiones, que el masculino.

Se necesitó hasta 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, para que la participación femenina superara el 20%, y hasta 2021, en los Juegos Olímpicos de Londres, para que todos los países enviaran al menos a una mujer.

Y es que las mujeres nos han enseñado que pueden ser tan exitosas como ellos. Lo vemos en la legendaria Larissa Latynina, que mantuvo el récord de la mayor cantidad de medallas olímpicas, independientemente del género, durante casi medio siglo: desde 1964 hasta 2012, con 18 premios, incluidos 9 oros.

El deporte olímpico donde sobresale cada país

El atletismo representa el deporte principal en 39 países, mientras que 16 países, como Cuba, Polonia, Argentina o Kazajstán, tienen a un boxeador como su atleta olímpico más exitoso.

Estos Unidos tiene el ‘deporte nacional’ con la mayor tasa de éxito. Los nadadores estadounidenses han acumulado 1463 premios, incluidos 246 oros olímpicos. Es casi el triple que Rusia, que ocupa el segundo lugar, cuyos nadadores son sus atletas olímpicos más exitosos.

En España, según este estudio, el deporte más exitoso es la Vela, en la que hemos conseguido 13 oros, 5 platas, y un bronce.

América del norte

Es fácil usar la palabra ‘leyenda’ cuando se habla de atletas olímpicos, pero el hombre más rápido de Jamaica, de hecho, es el más rápido del planeta. Hablamos de Usain Bolt, que cuenta en su palmarés con 8 oros, y que ha acumulado 32 medallas en total.

Las Bahamas también tiene como héroe a un corredor. En este caso Pauline Davis-Thompson, que debutó en 1984 y que obtuvo dos oros a los 34 años en sus últimos Juegos Olímpicos en 2000, los de Sídney.

Sudamérica

Uruguay y Paraguay tienen cada uno “honores compartidos” en la cima; ambos países tienen equipos de fútbol como sus atletas olímpicos más condecorados. Los subcampeones de Paraguay en 2004 tienen dos premios por jugador, mientras que los ocho uruguayos que llevaron al país el oro tanto en 1924 como en 1928 tienen ocho premios cada uno.

Ese total de ocho premios es igualado por Mariana Pajón, la atleta olímpica más condecorada de Colombia. La corredora de BMX lidera el grupo en más de un aspecto: “Cuando comencé el deporte, no había chicas”, dijo al Olympic Channel. “Abrí el camino para que otros pudieran seguirme. Inicialmente, me cerraron la puerta y les dijeron a mis padres que las niñas no deberían hacer esto”. Estaban equivocados.

Europa

Tres de los cinco mejores atletas olímpicos nacionales de Europa son mujeres. Aparte de Larysa Latynina y Birgit Fischer, la gimnasta checa Vera Caslavska también sobresale, consiguiendo siete oros olímpicos para lo que entonces era Checoslovaquia.

Paavo Nurmi, “el finlandés volador”, es el tercer atleta olímpico más condecorado de la historia. El corredor de media y larga distancia estableció 22 récords mundiales y es conocido por ganar la medalla de oro de 1500 metros y 5000 metros en la misma tarde. Aunque su éxito no lo hizo feliz. “La fama y la reputación valen menos que un arándano rojo podrido”, le dijo a un entrevistador un año antes de su muerte.

Oriente Medio y Asia Central

Los halterófilos turcos Halil Mutlu y el fallecido Naim Suleymanoglu comparten el botín de medallas, cada uno con tres oros. Syleymanoglu fue apodado “el Hércues de bolsillo” y es famoso por levantar tres veces su peso corporal en el clean-and-jerk.

Ruth Jebet fue la heroína olímpica de Bahrein, consiguiendo el oro en la carrera de obstáculos de 3000 metros en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. A pesar de ellos, cumple con una suspensión de cuatro años por dar positivo a la EPO sintética, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos.

Resto de Asia y Oceanía

La gimnasta Sawao Kato es la olímpica asiática más premiada. El tesoro nacional de Japón compitió a finales de los años sesenta y setenta, una época dorada para las gimnastas japonesas, y una época en la que se enfrentaron a la feroz competencia de Rusia.

África

Los dos principales tesoros nacionales de África son mujeres. Kristy Coventru ha ganado siete de las ocho medallas de Zimbabwe y, desde entonces, ha sido nombrada Ministra de Juventud, Deporte, Arte y Recreación. Sin embargo, sigue siendo una figura controvertida, ya que es una figura blanca minoritaria en el complejo panorama político de Zimbabwe.

La otra heroína es Tirunesh Dibaba, una corredora de larga distancia etíope con tres medallas de oro a su nombre. Ella viene de una dinastía de atletas condecorados. Tal es el punto, que en una entrevista con la CNN dijo que “la plata y el bronce en nuestro país no es mejor que terminar quinto o sexto”.