Ya es oficial: estos son los madrileños que podrán viajar gratis en transporte público este 2026

Si vives en Madrid, lo más seguro es que tu medio de transporte de confianza sea el Metro. En una ciudad que vive deprisa, lo más sencillo es subirte al tren para cumplir con el día a día. Sí, ir a pie y pasear por la capital está muy bien cuando tenemos tiempo, pero entre semana lo cierto es que la mayoría buscamos optimizar nuestros desplazamientos.