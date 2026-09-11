Los madrileños lo tienen claro: este es su destino favorito del Imserso para la próxima temporada y cuesta solo 50 euros

El próximo lunes 14 de septiembre se abre la comercialización de los viajes del Imserso 2026/2027, y Madrid entra en el primer turno de venta junto con Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Melilla, Navarra y La Rioja. Sobre la mesa, 879.213 plazas repartidas por toda España, de las que 228.142 corresponden a la costa insular, Canarias y Baleares, casi el 26% del programa completo. Dentro de ese reparto hay un capítulo aparte, el de la tarifa social de 50 euros, con 7.447 plazas reservadas para quienes menos tienen. El curso pasado la usaron 5.221 pensionistas, muy por encima de los 523 que antes recurrían a las fórmulas de descuento previas.

Es un destino de España que todos los años triunfa entre los madrileños. / Istock / Darren Baker

Pero hay algo que se repite con más insistencia que las cifras del programa, temporada tras temporada: el destino favorito de los madrileños en cuanto se abren las reservas. Una tendencia que la campaña 2025/2026 volvió a confirmar, con las plazas agotándose en cuestión de días mientras otros puntos del programa tardaban semanas en llenarse. La demanda real de la temporada que ahora empieza todavía está por escribirse, porque las reservas ni siquiera han arrancado, pero el patrón que arrastra esta isla ya lleva varios años sin romperse. Hablamos de Tenerife, la isla más poblada de Canarias.

Sara Fernández García

Un vuelo corto y un volcán que se sube en teleférico

Tres horas escasas de avión desde Madrid y un aterrizaje en pleno invierno con 22 grados de media son argumentos que no necesitan mucha más explicación. Mientras la Península tirita, el sur de Tenerife, con Costa Adeje, Los Cristianos y Las Vistas, en el municipio de Arona, mantiene playas y piscinas naturales en uso todo el año, con hoteles que llevan décadas puliendo su oferta. Es la isla con vuelo directo más corto entre las opciones insulares del Imserso.

El Teide, en Tenerife. / Istock

Después está el Teide. Sus 3.715 metros lo convierten en el pico más alto de España, pero la experiencia empieza mucho antes de llegar a la cima: el paisaje lunar del Parque Nacional va cambiando de color según la hora, el aire enrarecido, la sensación de estar pisando algo que no se parece a nada más en el país. El teleférico del Teide sube hasta cerca del cráter, aunque conviene saber que el viento manda y los cierres por seguridad son habituales, así que no está de más tener un plan B para ese día. Fue declarado Parque Nacional en enero de 1954 y Patrimonio Mundial por la Unesco en 2007. Son dos reconocimientos distintos que conviene no mezclar. Hoy es el parque nacional más visitado de España y de toda Europa: más de 5,2 millones de personas pasaron por él en 2024, casi un tercio de todas las visitas registradas en la red de parques nacionales españoles ese año.

Calle en San Cristobal de la Laguna. / Istock

San Cristóbal de La Laguna es otra de las grandes paradas en la isla. Su casco histórico es Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1999, y caminar por sus calles, trazadas sin murallas y siguiendo un orden que después se copió en ciudades enteras del continente americano, tiene poco de visita a un museo al aire libre y mucho de ciudad que sigue viva.

La letra pequeña de los 50 euros

Conviene aclarar esto cuanto antes, porque genera confusión cada temporada: los 50 euros no son el precio del viaje para cualquier jubilado que llame a una agencia. Es una tarifa social del Imserso, pensada específicamente para pensionistas cuyos recursos económicos sean iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, y el cupo es limitado. Son 7.447 plazas sobre las 879.213 del programa completo, menos de un 1% del total. Quien cumple los requisitos puede solicitarla desde el 14 de septiembre a través de Turismo Social, de Mundi Color o de cualquier agencia de viajes acreditada por el Imserso, y conviene moverse pronto: son las plazas que primero se agotan.

Viajes del Imserso. / Istock

Para el resto de viajeros, el precio de los viajes del Imserso se calcula por temporada. Según la tabla de precios que el propio Imserso ha publicado para 2026/2027, un viaje de 8 días y 7 noches a Canarias en habitación doble cuesta 285,29 euros por persona en temporada normal, de noviembre a abril, y sube a 385,29 euros en temporada alta. En el archipiélago, esta última no coincide con el invierno peninsular, sino con octubre, mayo y junio. Quien viaje solo paga un suplemento por habitación individual, y repetir viaje en la misma temporada añade 100 euros al precio base. Son cifras que merece la pena tener a mano antes de comparar el programa con cualquier oferta suelta de agencia: la tarifa social es la excepción, no la norma que paga la mayoría.

Masca es uno de los pueblos más bonitos de Canarias. / Istock

Lo que queda por ver y por comer fuera del circuito habitual

Masca es el tipo de sitio que uno menciona a la vuelta como si hubiera descubierto algo que nadie más conoce, aunque medio Tenerife lo tenga fotografiado: un pueblo encajado en un barranco del noroeste de la isla, rodeado de un macizo que cambia de verde a ocre según la estación. Bajando hacia el suroeste, Los Gigantes pone nombre a sus propios acantilados, paredes de roca que caen sobre el mar y que desde el agua, en barco, imponen de una manera que desde arriba no se entiende del todo. Al norte, Puerto de la Cruz conserva el Lago Martiánez, el complejo de piscinas de agua salada que César Manrique diseñó pensando en que el mar entrara en la ciudad sin necesidad de playa de arena.

Los Gigantes, Canarias. / Istock

La mesa tampoco se queda corta. La Guía Repsol 2026 reparte Soles por toda la isla: San Hô, en Costa Adeje, suma dos; Cráter Identidad Canaria, Troqué y Haydée by Víctor Suárez, también en la zona de Adeje, y Moral, en Santa Cruz, se quedan con uno cada uno. Entre plato y plato aparece la cocina canaria de siempre, con papas arrugadas con mojo, pescado de la zona y queso de cabra curado, reinterpretada por cocineros que no tienen ningún complejo a la hora de mezclarla con técnica contemporánea. Es una isla que se puede recorrer entera sin repetir paisaje ni menú, y eso explica bastante más que cualquier campaña publicitaria.

El Imserso echó a andar en 1985 y, cuatro décadas después, mueve cada año a cientos de miles de personas, convirtiéndose en una de las corrientes turísticas organizadas más grandes de Europa. Da igual que sea la misma isla que reúne Soles Repsol, hoteles de cinco estrellas y acantilados de postal frente al Teide: para 7.447 personas, este año el viaje completo va a costar 50 euros. Esa es la cifra que de verdad importa cuando el lunes se abran las reservas.