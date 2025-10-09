La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: "Vienen 20 personas cada semana desde 2021"

Gracias a la repercusión de su contenido en redes, la popularidad del viaje se disparó y Entre Azules se consolidó como proyecto más allá de la novela. “Vendí otras 16 semanas de golpe, vinieron Marta Pombo y Laura Escanes y el proyecto terminó de impulsarse. Hemos recibido a 20 personas a la semana, todas las semanas desde 2021”, asegura. Lo que comenzó siendo un negocio inusual y pionero, se ha convertido con los años en el más común de este tipo de destinos. En este tiempo, Ana ha inaugurado nuevos itinerarios en otras partes del mundo, que oscilan entre los 1.399 y los 5.800 euros: Baja California, Bahamas, Islas Mauricio, Tonga y Fiji, Mar Rojo o Polinesia Francesa. “La gente tenía necesidad de conocer más y eso es lo más bonito de todo. Es un viaje que te cambia la perspectiva del mar porque no solo te tiramos con los animales, sino que ofrecemos charlas de biología marina en las que te explicamos por qué estos animales son imprescindibles en la cadena trófica. Es una inmersión, en todos los sentidos”, sostiene. Pese a que sus viajes no están al alcance de cualquiera, Ana tiene clientes que han repetido hasta siete veces: “Pasan todo el año ahorrando para venir y ya se han convertido en familia”.