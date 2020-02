Madrid: Capital Mundial de la Felicidad 2020

Bajo amparo de las resoluciones de Naciones Unidas, 65/309 y 66/208 que proclaman a Felicidad como modelo holístico de desarrollo y la jornada del 20 de Marzo como Día Internacional de la Felicidad, durante la semana se celebrará el Foro Internacional de la Felicidad y el Bienestar: World Happiness Fest.

World Happiness Fest es el mayor foro sobre felicidad y bienestar del mundo. Un foro global, policéntrico, multidisciplinar e integral y altamente experiencial, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que cuenta con 60 Ágoras repartidas por los cinco continentes, que estarán sincronizadas esa semana vía streaming con las actividades del Foro. En 2020 los temas centrales son: Trabajo, Educación, Impacto Social y Desarrollo Personal, Tecnología, Salud, Medioambiente, Arte y Alimentación.

La agenda la componen ponencias, talleres, mesas de debate, presentaciones de libros e informes y conexiones online, en encuentros abiertos al público y protagonizados por personalidades claves en el pensamiento del bienestar global y del mundo empresarial, entre los que se encuentran Saamdu Chetri, Profesor del IIT en India y ex director del GNH de Bután, Gopi Kallayil, Director General en Google; Mariano Rojas, economista del World Happiness Report, Dacher Keltner, catedrático de Greater Good Science Center de la Universidad de Berkeley; Javier García Campayo, Profesor de Mindfulness Universidad de Zaragoza; Paloma Fuentes, Directora de Felicidad; Lea Waters, Presidenta de la IPPA; Pablo González, CEO de TRIVU e impulsor del movimiento MAD4TALEÑT; y Mario Alonso Puig, médico y consultor en Creatividad Empresarial, Comunicación y Liderazgo, entre otros.

El español Luis Gallardo es el fundador de World Happiness Fest. Presidente de la la Fundación Brands & Rousers, Ex director general de Global Brand & Marketing en Deloitte, autor del libro The Exponentials of Happiness y Director del programa Gross Global Happiness en el UPEACE Center de la Universidad para La Paz de Naciones Unidas. Para Luis Gallardo “un foco estratégico y multidisciplinar en la felicidad y el bienestar como nuevos paradigmas de desarrollo humano nos da la posibilidad de crear un mundo donde podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Con este foro hacemos una llamada a todas las personas e instituciones a repensar los modelos y creencias actuales y a aprender haciendo, practicando con herramientas basadas en los últimos avances científicos”.

La celebración en Madrid servirá para presentar oficialmente los World Happiness Awards y sus 12 categorías de nominaciones, creados por World Happiness Fest con el apoyo de más de 300 instituciones y líderes de opinión de todo el mundo, para reconocer la labor de comunidades y personas que realizan un mundo con más libertad, conciencia y felicidad. #TenBillionHappyby2050 es el objetivo.