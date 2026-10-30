Lulu, el último habitante de un pueblo asturiano donde vive entre hórreos y una casona histórica vinculada con Jovellanos: "Si no estuviera, la aldea se apagaría por completo"

“La soledad no es un problema”. Eso es lo que piensa Manuel Blanco, el último habitante de un pueblo remoto (remotísimo) de la Asturias profunda donde vive con la única compañía del entorno de Santolaya, un pequeño barrio perteneciente a la parroquia de Sebarga, en el concejo de Amieva.

Es el último habitante de un pueblo remoto de Asturias / Istock

La única manera de llegar hasta el este núcleo prácticamente abandonado, si no fuera por la presencia de Manuel (Lulu, como se le conoce en los alrededores), es a través de una carretera que sale desde Enu, el pueblo más cercano, y está a unos siete kilómetros de Sames, la capital del concejo. Lo curioso es que, a diferencia de otros núcleos rurales de la zona, Santolaya arrastra una trayectoria histórica peculiar, vinculada a uno de los grandes nombres de la literatura ilustrada en castellano.

Sara Fernández García

Aislado y despoblado

Hasta este lugar tan aislado del Principiado, situado a unos 500 metros de altitud, se fue a vivir Manuel tras jubilarse. Pasó gran parte de su vida trabajando duramente en las labores del campo y cuidando del ganado y aunque durante un tiempo vivió y trabajó lejos de su tierra natal, al jubilarse decidió que su lugar en el mundo era el pueblo que lo vio nacer.

Los hórreos son habituales en toda Asturias / Istock / Marlene Vicente

Como tantos otros pueblos que ahora protagonizan historias de la España vaciada, nunca hubo demasiada población en este lugar. Hasta el punto de que, curiosamente, ni siquiera había escuela ni capilla cuando Manuel residía allí de pequeño. En un artículo publicado por el portal digital de Radio Televisión del Principado de Asturias, se cuenta cómo “los niños que se criaron allí en el siglo pasado debían caminar diariamente unos dos kilómetros por el monte hasta el pueblo más cercano para poder recibir educación”.

La rutina diaria de Manuel está marcada por el silencio absoluto, la autosuficiencia y la total desconexión de los servicios más básicos. y es que, como ya solo está en el pueblo, “los vendedores ambulantes dejaron de subir a Santolaya porque ya no les resultaba rentable”, apuntaba el citado medio. Nadie sube a repartir el pan, ni alimentos, ni medicinas. Lo que significa que él mismo debe encargarse de gestionar sus suministros y provisiones.

Entre hórreos y casonas palaciegas / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Como se puede leer en el artículo, Manuel ocupa sus mañanas cuidando de lo poco que conserva y paseando por los antiguos senderos del pueblo. Pese a la dureza del invierno asturiano y el evidente desgaste de los años, mantiene una fortaleza encomiable para cuidar de su entorno de forma autónoma.

Y luego está la soledad, su única compañía. Lejos de tomárselo con amargura, Manuel asume la soledad del pueblo con total naturalidad. Aunque es consciente de que “si él no estuviera la aldea se apagaría por completo y quedaría desierta”, disfruta de la paz de sus montañas, de sus hórreos y de la memoria de sus antepasados.

Tres hórreos y una casona histórica

A diferencia de otros núcleos rurales de la zona, Santaolya arrastra una trayectoria histórica peculiar y siempre estuvo conformada por muy pocas casas y el gran tesoro arquitectónico del pueblo es una imponente casona señorial de tres plantas, actualmente deshabitada y con una impresionante obra de carpintería. Es La Casona de Santolaya y su historia local cuenta que allí llegó a vivir Manuela Blanco, quien fuera pupila del célebre ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos.

Junto a ella, en sus calles de piedra aún se mantienen firmes tres hórreos tradicionales de propiedad compartida entre antiguos vecinos, algunos de ellos adornados con tallas y dibujos antiguos que delatan el rico pasado agrícola del pueblo. Como el de Manuel, su único habitante.