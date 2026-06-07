Luisa Álvarez, la mujer detrás del rótulo de Schweppes: un símbolo de la Gran Vía que cuenta historias a través de su luz
La icónica señal de neón, instalada en 1972 en el Edificio Carrión, supera los 700 kilos y es un referente visual de la capital española.
Irene Pérez Toribio
El rótulo de Schweppes fue instalado en el Edificio Carrión en 1972 como un simple anuncio publicitario de la marca suiza de tónicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, este cartel luminoso ha trascendido su función comercial para convertirse en un icono de Madrid. Hoy, su mera mención evoca la imagen de la Gran Vía, formando parte del imaginario colectivo de madrileños y visitantes.
Con un peso superior a los 700 kilos y diseñado por una mujer
El icónico rótulo, compuesto por más de un centenar de neones de colores, tiene un peso que alcanza los 700 kilos entre bombillas incandescentes, neón, retroiluminación y soportes. Aunque este cartel luminoso ya ha aparecido en varios programas de televisión y en películas como "El Día de la Bestia" de Alex Iglesias, muchos desconocen que su diseñadora fue de hecho, una mujer.
Diseñado por Luisa Álvarez, una pionera del arte lumínico el rótulo de Schweppes en Madrid se ha convertido en un testigo de la historia de la ciudad como elemento inseparable de su paisaje urbano. Sin embargo, quienes paseen por Madrid deben saber que el rótulo actual no es el original, y es que en 2004, fue sometido a una remodelación donde no solo se modificó su tipografía, sino que todas sus letras excepto la 'S' inicial pasaron a ser minúsculas.
Habitaciones 1102 y 1002 del Vincci Capitol Hotel
El rótulo de Schweppes esconde varias curiosidades interesantes entre las que destacan las habitaciones 1102 y 1002 del Vincci Capitol Hotel del Edificio Carrión. Ambas estancias, de tamaño 'suite' están decoradas con guiños a la marca de la bebida tónica y constituyen una experiencia ideal para todos los amantes de la fotografía o los fanáticos de la película "El Día de la Bestia".
De esta forma, aunque en términos técnicos, este rótulo hace referencia a la arquitectura de Madrid construida a principios de los años treinta del siglo XX, mientras la ciudad cambia y crece, su brillo gana un significado que es diferente para cada generación que pasa frente a él
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