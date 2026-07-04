El lugar donde están las raíces de Candela Peña (52 años) es una localidad costera entre playas y pinares donde descubrió el cine siendo una niña: "En mi pueblo me llamaban Pili la del Frankfurt"

Los recuerdos de la infancia de la actriz Candela Peña están para siempre ligados a Gavà. Allí creció, descubrió el cine gracias al negocio familiar y empezó una historia que acabaría llevándola a convertirse en una gran actriz.

Centro de Gavà / Wikimedia Commons

En esa localidad donde playas, pinares y patrimonio conviven a escasos minutos de Barcelona comenzó la historia de una de las actrices más reconocidas del cine español, un lugar donde era simplemente "Pili la del Frankfurt". Así lo recordó ella misma en una entrevista con Carlos del Amor para RTVE, donde explicó que en Gavà todavía hay quien la sigue llamando así por el bar que regentaban sus padres junto al antiguo cine Maragall. "En mi pueblo me llamaban Pili la del Frankfurt", contó la actriz, cuyo nombre real es María del Pilar, al recordar aquellos años de infancia.

Adriana Fernández

Como ha explicado también en otras entrevistas, crecer junto al cine Maragall marcó su relación con la interpretación. Sus padres regentaban el Frankfurt Düsseldorf, situado junto a la sala, y el acomodador permitía a la pequeña entrar a muchas de las proyecciones. Aquellas tardes terminaron convirtiéndose en el origen de una vocación que años después la llevaría a ganar tres premios Goya.

Entre playas y dunas

A apenas 20 kilómetros de Barcelona, Gavà sorprende por conservar un litoral muy distinto al que suele asociarse al área metropolitana. La localidad cuenta con una playa que se extiende durante varios kilómetros y tiene uno de los sistemas dunares mejor preservados de Cataluña, protegido por su importancia ecológica.

Atardecer en la playa de Gavà, en Barcelona / Istock

Además, junto a la arena hay amplios pinares mediterráneos, pasarelas de madera y zonas llenas de vegetación autóctona. Es la mejor manera para imaginarse cómo era buena parte del litoral catalán antes del intenso desarrollo urbanístico de hace unas décadas. Pero aquí sigue siendo una realidad y es una alternativa más tranquila a otros destinos del litoral barcelonés para disfrutar del Mediterráneo. Recorre el paseo marítimo paseando o en bici y probablemente encuentres zonas en las que esté prácticamente sin nadie, especialmente durante los meses menos concurridos.

Mucho más que una localidad de playa

Gavà ofrece bastante más de lo que aparenta, así que no te recomendamos que reduzcas la visita al litoral. En el térmiéno municipal de Gavà encontrarás el castillo de Eramprunyà, una fortaleza medieval documentada desde el siglo X que domina buena parte del macizo del Garraf. Desde ahí tienes una de las mejores vistas sobre el Baix Llobregat y el Mediterráneo.

Castillo de Eramprunyà / Wikimedia Commons

Muy cerca también se extiende el Parque Agrario del Baix Llobregat, uno de los espacios agrícolas más importantes de Cataluña porque sus campos de cultivo abastecen desde hace décadas a buena parte del área metropolitana.

Si tienes un poquitto más de tiempo, acércate también al Parque Arqueológico Minas de Gavà, donde se conservan las minas de variscita más antiguas de Europa las cuales fueron explotadas hace más de 6.000 años durante el Neolítico. Son uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la península ibérica y muestran cómo trabajaban las primeras comunidades agrícolas que habitaron esta parte del Mediterráneo.