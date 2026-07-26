El lugar donde nació Aymeric Laporte (32 años) es una histórica ciudad del sur de Francia: tiene un centro peatonal de cuento y una de las obras de ingeniería más importantes del país

La conquista del Mundial por parte de la selección española ha vuelto a situar en primer plano a los futbolistas que han formado parte del éxito del combinado nacional. Entre ellos está Aymeric Laporte, uno de los defensas más importantes de los últimos años, cuya historia comenzó lejos de los grandes estadios.

Cuenta con algunos de los paisajes más agradables del valle del Garona. / Istock / 5

Aunque desarrolló gran parte de su carrera en España tras incorporarse muy joven a la cantera del Athletic Club, Laporte pasó su infancia en una ciudad francesa con siglos de historia antes de dar el salto al fútbol profesional. El internacional nació en Agen, una tranquila ciudad del suroeste de Francia con un atractivo casco histórico. Además, alllí se encuentra una de las obras de ingeniería más sorprendentes del país: un puente por el que navegan barcos sobre un río.

Redacción Viajar

El lugar donde comenzó la historia de Laporte

El campeón mundial nació en Agen en mayo de 1994 y dio sus primeros pasos en el fútbol en el SU Agen, el club de su ciudad. Con apenas 16 años, se incorporó a la cantera del Athletic Club, iniciando una trayectoria que le llevaría a convertirse en internacional absoluto con España y en uno de los defensas más destacados de su generación.

Pero más allá de su vínculo con el futbolista, Agen destaca por un gran patrimonio histórico que invita a recorrerla a pie disfrutando de su ambiente tranquilo con calles peatonales, terrazas y mercados. Suele pasar desapercibida para muchos viajeros que recorren el sur de Francia, pero merece la pena descubrir este destino que vio crecer a Laporte.

Catedral de Saint-Caprais en Agen / Wikimedia Commons

El centro de Agen sigue teniendo el trazado de origen medieval con calles estrechas, pequeñas plazas y edificios históricos, ya que la ciudad fue durante siglos muy importante por ser un enclave comercial junto al río Garona.

Uno de los puntos que no te puedes perder es la Catedral de Saint-Caprais, cuyo origen se remonta a la Edad Media y que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro de los Caminos de Santiago en Francia. Muy cerca se encuentran la Place Goya, uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad, y el Museo de Bellas Artes.

El espectacular puente por el que navegan barcos

Pont Canal d'Agen / Wikimedia Commons

Si hay un lugar que distingue a Agen de cualquier otra ciudad francesa y que te dejará con la boca abierta es el Pont Canal d'Agen, una de las grandes obras de ingeniería hidráulica del siglo XIX. Inaugurado en 1849, este impresionante acueducto navegable tiene 539 metros de longitud y permite que el Canal de Garona cruce por encima del río Garona, de modo que las embarcaciones continúan navegando a varios metros de altura sobre el cauce.

La imagen es de lo más sorprendente e ingeniosa. Seguro que no has visto nada igual: mientras el río sigue su curso bajo la estructura, pequeñas embarcaciones atraviesan el puente-canal como si navegaran suspendidas sobre el paisaje. Parece que se hubieran equivocado de vía y acabaran perdidas sobre un puente sin saber cómo regresar al río. Pero se trata de una infraestructura que supuso un importante avance para la navegación francesa y que todavía hoy sigue en funcionamiento.

Puedess completar la visita recorriendo el paseo junto al canal o disfrutando de otro de los grandes símbolos de la ciudad: las famosas ciruelas pasas de Agen, un producto con Indicación Geográfica Protegida que ha dado fama internacional a esta localidad desde hace generaciones.