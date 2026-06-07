El lugar donde creció Rosalía sigue rodeado de viñedos y paisajes rurales a pocos kilómetros de Barcelona
Sant Esteve Sesrovires conserva paisajes agrícolas, antiguas masías y una estrecha relación con la cultura del vino.
Si llegas por primera vez a Sant Esteve Sesrovires probablemente no lo asociarás con una de las artistas españolas más conocidas del mundo. El municipio, situado en el interior de la provincia de Barcelona, sigue conservando una imagen marcada por los viñedos, las masías y los paisajes agrícolas que caracterizan esta parte de Cataluña.
Desde que Rosalía saltó a la fama, Sant Esteve Sesrovires destaca en el mapa, un orgullo para la catalana que presume de la extensiones de viñedos, cerezo, masías históricas y un remanso de descanso a solo 30 kilómetros de Barcelona.
El municipio es el reflejo de una realidad mucho menos conocida que la de la capital catalana y que permite descubrir otra cara de la provincia, donde todavía sobreviven algunos de los rasgos más característicos del mundo rural catalán.
La proximidad de Barcelona, de Montserrat y de las comarcas vinícolas del Penedès convierten además a la localidad en un buen punto de partida para explorar una parte de Cataluña que suele quedar fuera de los destinos más turísticos.
Mucho más que el pueblo natal de Rosalía
Al pueblo de la cantante, en la comarca del Baix Llobregat, se le conoce como el "Balcón de Montserrat" por su posición tan cercana a dicho macizo y está rodeado de pinares blancos, cultivos vitivinícolas de producción de Denominación de Origen Pendès y Cava, y en sus alrededores se encuentran el río Anoia y el torrente de Ca n’Estella.
Su ubicación, además, permite acceder fácilmente tanto a Barcelona como a algunas de las principales zonas vinícolas catalanas, algo que ha marcado históricamente el desarrollo de la localidad, ya que la vid ha sido durante generaciones uno de los cultivos más importantes de esta parte del interior barcelonés.
La proximidad de las comarcas del Penedès, una de las regiones vinícolas más conocidas de España, ha reforzado esa vinculación histórica con el mundo del vino.
Masías y caminos que recuerdan a la Cataluña rural
Más allá de los viñedos, otro de los elementos más característicos del paisaje local son las masías, esas construcciones tradicionales que han formado parte de la vida rural catalana durante siglos y que siguen presentes en numerosos puntos del municipio y sus alrededores.
Si vas de visita, tienes que hacer la Ruta de las Masías para ver la Masía Ca n’Estella (original de 1847), que hoy en día es una bodega; o la Masía Bach, que recuerda a un palacete neoclásico.
También encontrarása la masía fortificada de Can Prats, clásica y de estructura basilical; la medieval Can Fonollada, una de las más aniguas y con elementos que recuerdan su pasado histórico agrícola; y las Can Gros y Can Julià, que hoy sirven como centros de actividades culturales, así como talleres y experiencias de retiro.
Muchas de ellas nacieron ligadas a explotaciones agrícolas y todavía hoy constituyen una parte fundamental del patrimonio histórico de la zona.
Junto a ellas aparecen caminos rurales, pequeñas carreteras secundarias y espacios agrícolas que permiten hacerse una idea bastante aproximada de cómo era esta parte de Cataluña antes de las grandes transformaciones urbanísticas del siglo XX.
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