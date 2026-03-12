Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente

En el siglo X, mucho antes de las universidades europeas y del Renacimiento, Córdoba era uno de los mayores centros culturales del mundo. Durante el reinado del califa Alhakén II, la ciudad rivalizaba en prestigio con Bagdad y albergaba una de las bibliotecas más extraordinarias de la historia medieval. Al frente de buena parte de ese universo de manuscritos estaba una mujer: Lubna de Córdoba.