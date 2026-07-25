Lord Byron viajó a España en el siglo XIX y se enamoró completamente de una ciudad andaluza: “Es la más bella de España”
El poeta británico encontró un gran puerto comercial, un casco histórico lleno de torres vigía y una luz frente al océano que marcaron para siempre su recuerdo de Andalucía.
Con apenas 21 años, Lord Byron emprendió en 1809 un viaje por la península ibérica que terminaría marcando su vida y buena parte de su obra. Antes de convertirse en uno de los grandes nombres del Romanticismo europeo, el poeta británico recorrió Portugal y España camino del Mediterráneo oriental. Entre todos los lugares que conoció hubo uno que le impresionó de manera especial. La ciudad dejó una huella tan profunda que llegó a describirla como "la más bella de España".
Al llegar, el joven Byron encontró una España muy distinta a la que había visto en el resto de su viaje y quedó cautivado por su ubicación frente al océano (de ahí que también la apodase 'la Sirena del océano') y el ambiente de sus calles.
El viaje de Lord Byron por la península ibérica formó parte del llamado Grand Tour, el recorrido que numerosos jóvenes británicos realizaban por Europa para completar su formación. Tras atravesar Portugal, el poeta llegó a la ciudad andaluza en un momento bastante particular. España se encontraba en plena Guerra de la Independencia, pero la ciudad resistía al avance de Napoleón y Cádiz era uno de los grandes puertos del Atlántico europeo donde convivían comerciantes, marinos y viajeros.
El puerto de Cádiz recibía embarcaciones procedentes de ambos lados del océano y sus calles reunían comerciantes, diplomáticos y marinos de muchos países por lo que había una gran mezcla de culturas. Si a eso le sumas la luz del mar y la intensa actividad portuaria, ¿cómo no iba a llamar este lugar la atención del joven?
Tal fue la la admiración que esta quedó reflejada en sus escritos (como en The Girl of Cadiz o La muchacha de Cádiz) donde llegó a referirse a ella como la ciudad más bella de España. Y aunque hayan pasado más de dos siglos, solo tienes que pisar la ciudad para comprender por qué le causó semejante impresión.
Cádiz y su puerto histórico
Gran parte del encanto de la ciudad se concentra en su casco antiguo. La joya de la corona que domina el perfil urbano es la catedral de Cádiz, con su característica cúpula dorada. Muy cerca se encuentra el barrio del Pópulo, considerado el más antiguo de la ciudad, donde encontrarás arcos medievales y pequeñas plazas.
Uno de los edificios más representativos es la Torre Tavira, construida como una de las numerosas torres vigía que los comerciantes utilizaban para controlar la llegada de los barcos al puerto. Al ser la más alta, ahora es uno de los mejores miradores para contemplar el casco histórico.
Sigue el paseo por el Campo del Sur, un icónico paseo marítimo de 1.300 metros lleno de fachadas blancas y conocido como el "malecón gaditano", hasta llegar a La Caleta, probablemente la playa urbana más emblemática de Andalucía. Esta playa, flanqueada por los castillos de Santa Catalina y San Sebastián, ha servido de inspiración a artistas, escritores y cineastas por tener uno de los atardeceres más conocidos (¡y bonitos!) de la costa española. Al terminar el paseo, solo podemos recomendarte que pares en una terraza y pongas el broche final al día alrededor de una mesa llena de tortillitas de camarones, pescaíto frito y atún rojo.
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