Londres secreto: rincones más allá de la postal, en el número de noviembre de VIAJAR

Antes de que llegue la temporada navideña, nos trasladamos a Londres para descubrir esos rincones ocultos de la capital inglesa más allá del Big Ben, el London Bridge y St. Paul’s Cathedral: casas fantasma, monumentos inesperados, teatros de anatomía, más de 200 museos...

En Perú, viajamos por la cordillera sur en busca de Arequipa para sumergirnos en su arquitectura colonial y descubrir también los paisajes de altura del valle del Colca.

Y en este número te proponemos una travesía espiritual de más de 2.500 años de historia tras los pasos de Buda por Nepal y la India. De los pies del Himalaya a las costas del golfo de Bengala siguiendo el recorrido vital de Siddhartha Gautama.

Londres secreto, en VIAJAR noviembre. / Cristina Candel

Ya en nuestro país, nos internamos en el interior catalán para dar un paseo por las nubes en la comarca de Collsacabra. Seguiremos antiguos caminos de arrieros, nos asomaremos a precipicios vertiginosos, cruzaremos pueblos de piedra y descubriremos un territorio donde bandoleros de leyenda se esconden en la niebla.

También nos trasladamos hasta Valladolid en el mes que celebra su tradicional Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. A través de sus vecinos redescubrimos la ciudad de Zorrilla y Delibes.

La gastronomía maltesa nos conquista en este número con sus delicias de esencia mediterránea y también lo hacen los hoteles-palacio, a los que dedicamos otro de nuestros reportajes.

Y como el otoño es época de paseos por el bosque, te proponemos un recorrido por los mejores parques nacionales del mundo, desde África hasta Norteamérica.

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Además, en este número te mostramos la cobertura especial de los quintos Premios VIAJAR, en los que hemos premiado a 16 destinos, empresas, iniciativas y talentos del turismo de 2026. Y te invitamos a una nueva Expedición VIAJAR por el mundo; esta vez, rumbo a Suiza y al norte de Italia.