Londres secreto: rincones más allá de la postal, en el número de noviembre de VIAJAR
Redescubrir Londres este otoño, soñar con una travesía espiritual en Nepal e India, divisar al cóndor andino en el cañón del Colca… Este noviembre, VIAJAR llega repleta de ideas para afrontar la última recta del año con la ilusión viajera por todo lo alto.
Antes de que llegue la temporada navideña, nos trasladamos a Londres para descubrir esos rincones ocultos de la capital inglesa más allá del Big Ben, el London Bridge y St. Paul’s Cathedral: casas fantasma, monumentos inesperados, teatros de anatomía, más de 200 museos...
En Perú, viajamos por la cordillera sur en busca de Arequipa para sumergirnos en su arquitectura colonial y descubrir también los paisajes de altura del valle del Colca.
Y en este número te proponemos una travesía espiritual de más de 2.500 años de historia tras los pasos de Buda por Nepal y la India. De los pies del Himalaya a las costas del golfo de Bengala siguiendo el recorrido vital de Siddhartha Gautama.
Ya en nuestro país, nos internamos en el interior catalán para dar un paseo por las nubes en la comarca de Collsacabra. Seguiremos antiguos caminos de arrieros, nos asomaremos a precipicios vertiginosos, cruzaremos pueblos de piedra y descubriremos un territorio donde bandoleros de leyenda se esconden en la niebla.
También nos trasladamos hasta Valladolid en el mes que celebra su tradicional Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. A través de sus vecinos redescubrimos la ciudad de Zorrilla y Delibes.
La gastronomía maltesa nos conquista en este número con sus delicias de esencia mediterránea y también lo hacen los hoteles-palacio, a los que dedicamos otro de nuestros reportajes.
Y como el otoño es época de paseos por el bosque, te proponemos un recorrido por los mejores parques nacionales del mundo, desde África hasta Norteamérica.
Además, en este número te mostramos la cobertura especial de los quintos Premios VIAJAR, en los que hemos premiado a 16 destinos, empresas, iniciativas y talentos del turismo de 2026. Y te invitamos a una nueva Expedición VIAJAR por el mundo; esta vez, rumbo a Suiza y al norte de Italia.
- Jordi Évole (52 años) y Anna Gabriel (51) nacieron a apenas 70 kilómetros, pero en dos Cataluñas muy distintas: una ciudad del área metropolitana de Barcelona y un pueblo de pasado minero y patrimonio románico
- Las raíces separadas de Vicente Vallés (63 años) y Ángeles Blanco (54) están a 400 kilómetros: de un barrio humilde de Madrid a una ciudad extremeña bañada por el Guadiana y protegida por murallas árabes
- Las raíces separadas de Miguel Bernardeau (29 años) y Guitarricadelafuente (29 años): de una villa con palacetes de la Belle Époque a 'una masía antigua' de sus abuelos
- Participa en este juego interactivo y gana un viaje a Costa Rica: en busca de la rana de ojos rojos y siguiendo la ruta del quetzal
- Las raíces separadas de Lolita Flores (68 años) y Rosario Flores (62 años) están entre un barrio flamenco de Jerez y la plaza gitana de Barcelona junto a la que nació su padre
- Nacieron a 284 kilómetros y se encontraron en una fiesta: las raíces separadas de Iker Jiménez y Carmen Porter unen una ciudad de murallas medievales y una capital de grandes palacios y museos
- Fran, el último vecino de una aldea medieval de Ciudad Real: vive sin agua y sin luz junto a un castillo levantado sobre un volcán
- Julio, 67 años, último habitante de un pueblo en Asturias sobre una montaña que se desmorona: 'Se desprende tanto si hiela como si llueve. A veces se oyen bajar las piedras