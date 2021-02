El director de 'Hierro' nos lleva por los espectaculares escenarios de la isla

Quizá decir que El Hierro actúa como un personaje más en la serie del gallego Jorge Coira es una obviedad. Pero Jorge conoce El Hierro como si fuera ya herreño, lo que le permite tratar a la más occidental de las Islas Canarias de tú a tú e incorporarla como un ser real en su última obra audiovisual para televisión, que este viernes 19 de febrero estrena su segunda temporada en Movistar+.

Entre la primera y la segunda temporada, el director de Hierro ha pasado en la isla entre año y medio y dos años, tiempo suficiente para ejercer de guía turístico en esta entrevista que amablemente ha concedido a VIAJAR y en la que nos hace un recorrido por las localizaciones de la serie.

DE VALVERDE A FRONTERA

Seguir las andanzas de la jueza Montes (Candela Peña) y del antihéroe Díaz (Darío Grandinetti) por la isla es una genial manera de conocer El Hierro. En primer lugar, de acercarse a Valverde, su capital, donde está el cuartel de la guardia civil y los juzgados desde los que Montes tendrá que resolver en esta segunda temporada la custodia de unas niñas de la edad de su hijo Nico. Además, en estos seis nuevos episodios, el equipo de la serie abre plano y nos enseña algún rincón más de Valverde, nos desvela Jorge: “Incluimos toda la parte de la iglesia, que en la primera parte solo aparecía de fondo”.

De Valverde nos vamos a Frontera, donde está situada la casa en la que vive la jueza. El municipio más occidental de España gana terreno en esta segunda temporada gracias a un deporte legendario en las islas, la lucha canaria. “Lo metimos en la primera temporada pero como un elemento más puramente anecdótico (hay un personaje que le gusta la lucha canaria y se va a ver los entrenamientos). Y en la segunda ya conseguimos expandir ese mundo y sacarle partido a ese decorado, a esa localización que es absolutamente mágica, que es el terrero de lucha canaria de la Plaza Candelaria, en Frontera. Imposible que haya un sitio más bonito”. Jorge Coira se refiere al Terrero de Lucha Ramón Méndez.

La llegada a Frontera tras el túnel que conecta este municipio con la zona de Valverde también cautivó a Coira, no solo por la imagen, sino también por el sonido. “Éramos muy sensibles a los ruidos peculiares que nos íbamos encontrando. Hay un ruido que en la segunda ya no está, que en la primera sí jugamos, que es cuando cruzas el gran túnel que conecta la zona de Valverde con Frontera. Que es cuando sales a El Golfo y tienes esa imagen poderosísima del cortado a mano izquierda y el mar a mano derecha, hay unos tubos de ventilación que tienen un ruido muy peculiar que nosotros lo introdujimos en la música en la primera temporada”. Música, por cierto, que bien podría ser la compañera ideal de un viaje por El Hierro en coche y que está compuesta por Xavi Font y Elba Fernández.

Un sonido que sí escucharemos en esta segunda etapa de la serie es de los molinos de viento eléctricos de la isla. “En la primera no logramos meterlos, pero en esta sí. Es puro entorno, tenemos una escena ahí. Es como muy sugerente. Fuimos allí un día en que sí hacía viento y los molinos se mueven y tienen un gran sonido muy sugerente”. Estos molinos que generan energía eólica (y se combinan con hidráulica en la central hidroeólica de Gorona del Viento) son en parte responsables de que El Hierro haya conseguido el título de isla 100% sostenible.

LA MILENARIA LAURISILVA

“Volvemos al bosque de laurisilva”, nos confirma el director de la serie (su hermano Pepe es el creador). Y no nos extraña. Sin duda, uno de los lugares más mágicos de la isla es la travesía de La Llanía, que veremos en esta segunda temporada. Situada en la zona alta de la isla, por ella se puede seguir un sendero que lo mismo te adentra en el bosque húmedo y tupido de El Brezal que te muestra las arenas negras de La Hoya de Fireba, una de las estructuras volcánicas más espectaculares de El Hierro.

O te asoma al mirador de La Llanía, desde el que se tienen unas maravillosas vistas de El Golfo, con sus plantaciones de plátano y piña.

LAS PLAYAS

Como toda isla volcánica de estas características, El Hierro cuenta con pocas playas. Escarpados acantilados son los que dominan sus costas reduciendo casi al mínimo las áreas más planas con arena. Una de ellas es la zona de Las Playas, donde está la mayor playa de la isla. Al principio de ella, el mágico Roque de la Bonanza sobresaliendo de las aguas. Al final, el Parador Nacional. Esta zona es una de las nuevas localizaciones de Hierro. “Es una zona que nos apetecía mucho rodar, pero en la primera temporada no encontramos la forma de introducirlo de forma orgánica y para la segunda jugamos con el parador y aparece toda esa zona con ese cortado gigantesco maravilloso”, explica Jorge Coira.

DEL PUERTO AL AEROPUERTO

“Repetimos un poco el mundo del puerto, del ferry, que salía en la primera. En la segunda ya introducimos el mundo del aeropuerto, que en la primera no existe”, nos explica Jorge. Para cualquier visitante de la isla, estos dos escenarios son fundamentales, ya que son las dos vías de acceso a El Hierro: por aire, a través de su aeropuerto, situado en el término municipal de Valverde; y por mar, a través del Puerto de la Estaca, también dentro de Valverde.

LA BAJADA DE LA VIRGEN

Sin duda, la bajada de la Virgen de los Reyes fue el punto álgido de la primera temporada. Jorge nos explica cómo la incluyeron: “Cuando empezamos a generar la historia, nos fuimos mi hermano y yo primero y después mi mujer, que también es guionista de la serie, a El Hierro y empezamos enterarnos de cosas y entonces fue cuando nos enteramos de lo de la Bajada. En aquel momento la bajada quedaba muy lejos, estamos hablando del año 2015, y faltaban 2 años y pensamos que no íbamos a poder incluirlo, pero como la serie se retrasó… Se iba a rodar en 2015-2016 y no se rodó en ese momento, entonces planteamos que ya sí podíamos incluirla y nos fuimos a rodarla en el año 2017”. Gracias a este retraso oportuno en este caso pudimos ver en Hierro la 69 bajada, que tuvo lugar el 1 de julio de ese 2017.

Aunque en esta segunda temporada no aparece, la Bajada es la fiesta más importante de la isla. Se celebra cada cuatro años desde 1741 para conmemorar que la Virgen salvara de una gran sequía a El Hierro y consiste en el traslado de esta desde el santuario de La Dehesa a Valverde. “Este año es nuevo año de bajada, ya pasaron cuatro años, y no sé qué van a hacer porque es en julio, y no sé con el coronavirus qué pasará”, nos apunta Jorge.

RECOMENDACIONES DE DIRECTOR

“Es tan poderosa la isla que quedarme con tres lugares me parecen pocos, pero te digo. Sin ninguna duda, el bosque de laurisilva y los miradores que hay sobre el cortado de Frontera, hay unos lugares absolutamente maravillosos. El Faro de Orchilla, que no sale en la serie, pero es el lugar más lejano de la isla, es el fin del mundo. Y El Tamaduste, que es un pueblo precioso con un lugar para bañarse absolutamente espectacular”, nos recomienda Jorge.

Por último, pero no menos importante, nos habla del Charco Azul. “Es de lo más bonito que puedan ver tus ojos”, explica. “Nos planteamos muchas veces rodarlo, pero es muy incómodo para rodar, tiene unas escaleras para acceder que para ir de visita no son ningún problema, pero para un rodaje, con todo el material, con toda la maquinaría, es un lío. No es inviable, lo estuvimos valorando, pero no llegamos a encontrar la situación en que compensase todo ese esfuerzo.” El Charco Azul es una piscina natural de aguas turquesas resguardada bajo un arco basáltico situada en El Golfo.

Y nos despedimos así de la isla de El Hierro (parece que también lo hace Jorge, ya que no hay previstas más temporadas de la serie) con una reflexión viajera de Coira: “Creo que es de lo más sano para el espíritu viajar y conocer otros lugares. Es absolutamente esencial. Es casi lo peor que estoy llevando de la pandemia y eso que yo me pasé gran parte de la pandemia en El Hierro. Llevo unos meses sin salir de Galicia, solamente algunos viajes puntuales a Madrid, y el cuerpo me pide viajar, me pide conocer otros lugares”.