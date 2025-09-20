La localidad de Tarragona más barata para jubilarse: tiene el precio de los pisos más bajo

Hace más de 30 años desde que España se convirtió en el país de referencia para muchos jubilados de toda la Unión Europea. Como explica la empresa de seguros Mapfre, los años 90 marcan el punto álgido en cuanto a número de jubilados extranjeros que vienen a España para quedarse, aunque el fenómeno empezaba ya en los 60. 

En menos de una década, el número de mayores de otras nacionalidades empadronados en ciudades españolas llegó a multiplicarse por cinco, concretamente los alemanes franceses

La calidad y el clima

De hecho, el número de ciudadanos con 65 años o más, con una nacionalidad diferente a la española pero residentes en España continúa creciendo, y la cifra en 2023 es muy cercana a los 385.000, casi el doble que hace 15 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La mayoría de estos jubilados deciden instalarse por la calidad de vida y el buen clima del país. De hecho, por segundo año consecutivo España ha sido elegida como el mejor lugar del mundo para jubilarse entre los extranjeros, según la web ‘Live and Invest Overseas’.

Además, muchos de los jubilados -tanto nacionales como internacionales-, deciden pasar la última etapa de su vida en Catalunya, pero alejados del ajetreo de las grandes ciudades como Barcelona.

Equilibrio perfecto

Los altos precios de la vivienda en las capitales de provincia también es uno de los factores principales por los cuales cuando las personas alcanzan la jubilación deciden instalarse en otras localidades.

En la capital catalana, el precio de compra de un inmueble ya alcanza los 4.920 euros/m2, un coste difícil de asumir para muchos, por lo que, si estás pensando en un lugar tranquilo y asequible donde disfrutar de tu jubilación, existen diferentes pueblos catalanes donde el coste de vida es más accesible

Uno de ellos es Ulldecona, situado en la comarca tarraconense del Montsià. Con una población de 6.551 habitantes, el municipio ofrece un equilibrio perfecto entre tranquilidad y accesibilidad.

La localidad destaca por su entorno natural, rodeado de paisajes que invitan a la relajación y al disfrute de actividades al aire libre.

Destino ideal

Es más, la proximidad a centros urbanos más grandes como Barcelona o Tarragona, otorga la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de ocio sin tener que sacrificar la paz que caracteriza a Ulldecona.

Además, según el último informe publicado por Idealista en junio, la vivienda tiene un coste medio del metro cuadrado de 447 euros y ha registrado un descenso anual del 17,2% en el precio, lo que lo convierte en un destino ideal para establecerse.

Pueblos bien conectados

De hecho, registra el precio más bajo de los municipios de la provincia de Tarragona, donde el metro cuadrado ya se sitúa en los 1.677 euros.

Aparte de Ulldecona, Tarragona también cuenta con otros municipios donde el precio de los inmuebles no llega a los 700 euros/m2: Santa Bàrbara -660 €/m2-, Mora d’Ebre -685 euros/m2- y la Sénia -523 €/m2.

Así que, si estás pensando en jubilarte fuera de la vida ajetreada de la ciudad, debes tener en cuenta que existen diferentes pueblos bien conectados con las capitales de provincia, pero más tranquilos y con precios mucho más asequibles

