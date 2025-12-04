Llega el frío extremo a España: estas serán las ciudades más afectadas por la helada

La predicción ha avanzado que la madrugada del sábado será probablemente la más fría de este episodio invernal, con valores entre -2 y -4ºC en amplias zonas de la mitad norte y este y temperaturas de hasta -5ºC en zonas de páramos. Se amanecerá con heladas en amplias zonas del territorio, sobre todo en la mitad norte y este.