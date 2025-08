Viajes y letras (IX): los 3 libros que tienes que leer este verano 2025 para viajar por el mundo (y por tu mente)

Un amigo me dijo una vez que todo lo que había aprendido viajando, lo podría haber aprendido en una biblioteca. No estuve de acuerdo entonces, creo. Pero hoy sí. O casi. Leer es la vía lenta del viaje. O la más profunda. A veces leo con la misma intención con la que me subo a un tren sin saber muy bien a dónde: para perderme un rato, para no ser yo del todo, para descubrir una grieta. Estos tres libros no tienen mapas, pero te llevan. No tienen fotos, pero se ven cosas.