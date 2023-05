Las leyes más absurdas que te puedes encontrar si viajas por el mundo

Quién diría que un acto tan normal y corriente como comer chicle pudiera meternos en problemas. Así es, has leído bien, desde el año 1992 está prohibida la goma de mascar en Singapur, no se puede importar, fabricar, vender, comprar y consumir por la calle. El gobierno del país se dió cuenta de que muchas personas no cuidaban la limpieza y pegaban los chicles en cualquier sitio, y para tratar de cuidar el medio ambiente decidieron que esta práctica sea ilegal. La multa por comer chicle en las calles de Singapur puede alcanzar los 500 dólares.