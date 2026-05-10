Leo Messi (38 años) frecuentaba este restaurante durante su etapa en Barcelona: marisco, ambiente discreto y uno de los locales preferidos por futbolistas

En una ciudad llena de restaurantes de moda conocidos por turistas, Botafumeiro lleva décadas funcionando de otra manera. No destaca por una decoración especialmente moderna ni propuestas innovadoras en su cocina. Su fama viene por sus mesas clásicas, un producto muy reconocido en Barcelona y una clientela donde durante años han coincidido empresarios, músicos, actores y futbolistas vinculados al FC Barcelona.

Entre ellos apareció con frecuencia Leo Messi durante su etapa en la ciudad. El restaurante terminó convirtiéndose en uno de esos lugares asociados al entorno del club, especialmente para comidas discretas alejadas de los focos.

Adriana Fernández

Un clásico de Barcelona que lleva décadas funcionando

Moncho Neira abrió Botafumeiro en 1975 y con el paso del tiempo se consolidó como uno de los restaurantes más conocidos de la zona alta de Barcelona. Aunque muchas aperturas recientes han apostado por conceptos más modernos o experiencias muy enfocadas a volverse virales en redes sociales, el local ha mantenido su esencia.

Gran parte de su identidad gira alrededor del producto. El restaurante se hizo especialmente conocido por el marisco, los pescados y una cocina gallega bastante reconocible dentro de la oferta gastronómica de la ciudad que ha conseguido conquistar a los locales y a todo tipo de personalidades, tanto españolas como grandes estrellas internacionales.

El hecho de que el ambiente que conserva el local sea bastante clásico, con servicio tradicional, comedor amplio y movimiento constante de camareros, aumenta ese encanto.

También es relativamente habitual encontrar camareros que llevan muchos años trabajando allí (lamentablemente, su fundador falleció el año pasado, pero era habitual que se encontrase por allí), algo cada vez menos frecuente en restaurantes de este tamaño.

Messi y el restaurante que durante años estuvo muy ligado al entorno del club

Durante la etapa de Messi en el FC Barcelona, el nombre de Botafumeiro apareció en numerosas ocasiones relacionado con comidas privadas, encuentros entre jugadores y celebraciones vinculadas al entorno del club. El comedor permite cierta privacidad y el estilo del servicio da lugar a comidas largas y discretas.

Pero no fue el único futbolista asociado al restaurante. A lo largo de los años, también han pasado (y siguen pasando, solo hay que ver el perfil de Instagram del restaurante) por allí entrenadores, directivos y jugadores históricos del club, algo que terminó reforzando la imagen del local como uno de los restaurantes más vinculados al equipo.

Además, el restaurante se encuentra relativamente cerca de algunas de las zonas residenciales donde durante años vivieron varios jugadores del Barça, algo que también ayudó a consolidar esa relación informal entre el club y el local.

Marisco, pescado y una carta donde el producto sigue siendo el gran protagonista

Aunque el nombre del restaurante suele aparecer ligado a celebrities o futbolistas, buena parte de su prestigio histórico tiene más que ver con la cocina que con la clientela.

Botafumeiro mantiene una carta muy centrada en marisco y pescado fresco, con platos donde el producto suele tener más peso que la elaboración especialmente compleja. Habamos de mariscadas, cigalas, almejas, bogavante, rodaballo o arroz con marisco, además de especialidades gallegas tradicionales.

Pero si nos centramos en los precios, no te sorprenderá que se sitúen claramente por encima de la media de muchos restaurantes convencionales de la ciudad. Dependiendo del producto elegido y del tipo de comida, una comida completa puede moverse fácilmente en cifras altas, especialmente cuando se incluyen mariscos o pescados fuera de carta.