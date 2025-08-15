El lejano Oeste te espera en el Hotel Colorado Creek de PortAventura World
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Hotel Colorado Creek? Vamos a descubrirlo.
Tienes que frotarte los ojos porque no das crédito a lo que ves. De repente te encuentras en un auténtico poblado del Far West. ¿Encontrarás aquí a Woody batiéndose en duelo con algún forajido?
Empiezas a recorrer el Hotel Colorado Creek por Creek Valley. Aquí se sitúan las habitaciones Superior Colorado, pero todo está en orden. Quizá en los River Bungalow alguien pueda darte una pista. Ubicados en el poblado de Sullivan se encuentran algo más aislados y son perfectos para aquellos que buscan tranquilidad o, quizá, un buen sitio para esconderse.
Empiezas a llamar a Woody a voz en grito, pero no obtienes respuesta y el desánimo se apodera de ti. Para ponerle remedio, te diriges hasta el Lake Bar para pedirte algo en su terraza exterior con vistas a la piscina. Vas recobrando la energía y sigues paseando por este rancho de lujo del lejano Oeste. Entre su decoración, te llaman la atención mapas antiguos, herramientas de minería, libros de contabilidad del siglo XIX y hasta una réplica de un telégrafo.
El Hotel Colorado Creek se encuentra junto al Hotel Gold River y, lo mejor de todo, es que tiene un acceso directo y tematizado al parque a través de un sendero que atraviesa la zona Far West a unos 8 minutos a pie.