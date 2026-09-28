Un laboratorio verde llamado Santa Elena en Costa Rica

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

Seguimos rodeados de los bosques nubosos de Monteverde, pero esta vez paseamos por las calles de Santa Elena, donde sus establecimientos acogen cafeterías ecológicas y tiendas de artesanía.

En esta localidad habitan investigadores que estudian la biodiversidad de la zona, como Laura, especializada en corredores biológicos, encargados de permitir que las especies se desplacen entre bosques sin quedar aisladas. Le contamos nuestra aventura y todo lo que hemos descubierto hasta ahora, pero no se sorprende. Laura confía en que los animales están siguiendo rutas naturales hacia otras zonas.

Recorremos senderos elevados que rozan las copas de los árboles mientras contemplamos un bosque interminable.

La población de Santa Elena, en Costa Rica / Unsplash / Leslie Cross

Toca analizar de nuevo los datos climáticos y las rutas migratorias para tomar una decisión acertada:

Viajar al norte, hacia el Parque Nacional Volcán Arenal, donde Laura nos comenta que las lluvias han sido más estables durante los últimos meses.

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Viajar al sur, a La Fortuna, para conocer proyectos locales de conservación.