Kazajistán infinito, en el número de julio de VIAJAR
Este verano, VIAJAR te lleva de los paisajes más extremos de Asia Central a los pueblos costeros más bonitos del mundo y te invita a surcar los mares con una nueva entrega del Especial Cruceros.
Entre estepas infinitas, Kazajistán, el gigante de Asia Central, está tejido por horizontes extremos. Desde los desiertos de Mangystau hasta las titánicas montañas de Tian Shan, en Almaty, pasando por las inmensas llanuras boscosas que abrazan Astaná. Nos embarcamos en una aventura fascinante por los extraordinarios contrastes geográficos del noveno país más grande del mundo, del mar Caspio al cielo.
Y ese cielo sigue protagonizando el número de julio de VIAJAR porque hacemos un recorrido por los mejores lugares desde los que divisar el eclipse solar total del 12 de agosto, pero también otros fenómenos astronómicos a los que dedicarse en cuerpo y alma en las noches de verano.
El genio de Gaudí lo inunda todo este año, con la conmemoración del centenario de su fallecimiento, y dos de los lugares vinculados a su arquitectura pasan también por este número veraniego de la revista: Astorga y Cataluña.
La costa gallega es el escenario de nuestra sección ‘Vecinos de…’, que viaja esta vez hasta Cee, la localidad por la que pasa el Camino de Santiago a Finisterre, para conocer a algunos de sus habitantes más ilustres.
Y cruzamos el Atlántico para descubrir una de las puertas de entrada a los parques temáticos más famosos de Orlando: Kissimmee.
El toque gastronómico lo pone Florencia, a cuyos restaurantes nos sentamos para probar los sabores del Renacimiento.
Atenas, Noruega, Seychelles, Aranjuez, los pueblos costeros más bonitos del mundo y una nueva Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda son algunos de los destinos que completan nuestro número veraniego, que viene con el Especial Cruceros de regalo. ¿Embarcas con nosotros?
- Unamuno la llamó 'el salón más bello de Europa' y es la plaza más bonita de España: una obra maestra del Barroco declarada Patrimonio de la Humanidad y construida en piedra dorada
- El refugio de María Galiana (91 años) es un pueblo pesquero con la mejor gamba blanca de España: 'Lo que más me gusta es una playa
- 110 kilómetros de cuevas, un paisaje montañoso subterráneo y una ermita tallada en una roca: el destino declarado Monumento Natural de origen kárstico y que representa el mayor sistema de cuevas de Europa
- El rincón de Carles Puyol (48 años) es un pueblo del Pirineo de Lleida de 3.000 habitantes al que vuelve cada verano: 'He nacido donde la gente se conoce y se saluda, donde se cuidan unos a otros.
- El refugio de Patricia Pardo (42 años) es la ciudad gallega a la que vuelve cada verano: 'De una monja de ese colegio adopté mi lema: Pasiño a pasiño faise o camiño
- El refugio de Máximo Huerta (55 años) es un pueblo del interior de Valencia con un castillo árabe: 'El kilómetro cero de la felicidad
- El refugio de Joaquín (44 años) es una ciudad de bodegas centenarias donde aprendió a comer: 'A mi madre le gustaba cocinar siempre producto de nuestra tierra, como las tortillitas de camarones
- La calle más bonita de España es una auténtica desconocida y está en una provincia olvidada de Castilla-La Mancha: un pasaje modernista cubierto de hierro y cristal que recuerda a Milán o París