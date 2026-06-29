Kazajistán infinito, en el número de julio de VIAJAR

Entre estepas infinitas, Kazajistán, el gigante de Asia Central, está tejido por horizontes extremos. Desde los desiertos de Mangystau hasta las titánicas montañas de Tian Shan, en Almaty, pasando por las inmensas llanuras boscosas que abrazan Astaná. Nos embarcamos en una aventura fascinante por los extraordinarios contrastes geográficos del noveno país más grande del mundo, del mar Caspio al cielo.

Y ese cielo sigue protagonizando el número de julio de VIAJAR porque hacemos un recorrido por los mejores lugares desde los que divisar el eclipse solar total del 12 de agosto, pero también otros fenómenos astronómicos a los que dedicarse en cuerpo y alma en las noches de verano.

Portada VIAJAR julio de 2026, destino, Kazajistán. / Fotografía de portada: Gonzalo Azumendi.

El genio de Gaudí lo inunda todo este año, con la conmemoración del centenario de su fallecimiento, y dos de los lugares vinculados a su arquitectura pasan también por este número veraniego de la revista: Astorga y Cataluña.

La costa gallega es el escenario de nuestra sección ‘Vecinos de…’, que viaja esta vez hasta Cee, la localidad por la que pasa el Camino de Santiago a Finisterre, para conocer a algunos de sus habitantes más ilustres.

Y cruzamos el Atlántico para descubrir una de las puertas de entrada a los parques temáticos más famosos de Orlando: Kissimmee.

El toque gastronómico lo pone Florencia, a cuyos restaurantes nos sentamos para probar los sabores del Renacimiento.

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