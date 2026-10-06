Karl Bushby, 55 años, lleva 28 años caminando una línea ininterrumpida alrededor del mundo: "Ha sido duro estar fuera. Me marché cuando Tony Blair era primer ministro del Reino Unido"

El 1 de noviembre de 1998, cuando tenía 29 años, Karl Bushby salió de Punta Arenas (en Chile) con una idea aparentemente disparatada: regresar andando hasta Hull, su ciudad natal en el norte de Inglaterra. Cuanto menos, aquella idea ya era una locura, teniendo en cuenta los más de 13500 kilómetros y el océano que hay entre ambos continentes. 28 años después, este expedicionario está a punto de alcanzar los 50000 kilómetros recorridos, y sin utilizar ningún medio de transporte a motor. Esto sí que es una Odisea, y no la de Ulises.

Aquí comenzó todo: Punta Arenas, en Chile / Istock / li plng

Precisamente ahora, en octubre de 2026, Karl Bushby se encuentra recorriendo la fase final de esta aventura que comenzó casi de manera improvisada pero que le ha tenido ocupado más de media vida, dicho en sentido completamente literal. La información más reciente indica que está atravesando Europa y que su objetivo es llegar a Hull a comienzos de noviembre de 2026, exactamente 28 años después de haber partido.

Martín Álvarez

Cuál es la historia de esta expedición por el mundo

Cuando este exparacaidista del ejército británico comenzó esta aventura, la llamó ‘Goliath Expedition’ y se impuso dos reglas: no utilizar ningún medio de transporte para avanzar por la ruta y no volver a casa hasta completar el recorrido a pie. Y, tal y como indica su propia página web en la que va relatando toda la experiencia, parece que no ha incumplido ninguna de las dos.

Actualmente lleva recorridos más de 49100 kilómetros a fecha de 30 de agosto de 2026 pero hay que aclarar un dato: no lleva 28 años caminando sin parar físicamente. Ha pasado aproximadamente la mitad de ese tiempo caminando y el resto esperando permisos, resolviendo problemas de visados, buscando financiación o detenido por circunstancias externas.

La selva de Darién, en Panamá / Istock / RAFAL CICHAWA

Pero lo importante es que la línea geográfica de su viaje pretende ser continua: es decir, cuando tiene que abandonar temporalmente un país (por el motivo que sea), regresa posteriormente al punto exacto en el que había dejado de caminar para continuar desde el mismo sitio.

A pie por el estrecho de Bering: 241 kilómetros caminando sobre hielo

De lo que no hay duda es de que su recorrido es extraordinario. Desde Chile atravesó Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, cruzó el Tapón del Darién hasta Panamá y continuó por Centroamérica y Estados Unidos. En 2005 alcanzó Alaska y, en 2006, protagonizó uno de los episodios más espectaculares de la expedición: cruzó a pie sobre el hielo el estrecho de Bering, acompañado por el francés Dimitri Kieffer. Tardaron 14 días en atravesar unos 241 kilómetros de hielo cambiante entre Alaska y Siberia. Al llegar a Rusia fueron detenidos por las autoridades porque no habían entrado por un puesto fronterizo oficial.

En el mar de Bering vivió uno de los episodios más difíciles de esta aventura / Istock

La ruta le ha llevado por algunos de los paisajes más extremos del planeta: selvas tropicales, desiertos, tundra, montañas, hielo y grandes masas de agua. Uno de los episodios más recientes fue el mar Caspio: en 2024 recorrió unos 288 kilómetros nadando durante 31 días, porque necesitaba mantener su regla de no utilizar transporte para avanzar. También atravesó Turquía y en 2025 consiguió cruzar el Bósforo, entrando simbólicamente en Europa.

Está a solo unos kilómetros de llegar a su casa en Hull, al norte de Inglaterra / Istock / VAL-FOTO

Ahora está en la recta final. En septiembre de 2026 se encontraba en Bélgica, avanzando hacia la costa francesa. El último gran obstáculo es precisamente el Canal de la Mancha. Su intención es cruzarlo a nado y después continuar caminando desde la costa inglesa hasta Hull. Su propia web calcula que quedan aproximadamente 900 kilómetros para completar la expedición. Y no va a parar hasta completarla, a pesar de lo que ha cambiado el mundo durante este tipo: "Ha sido duro estar fuera; me marché cuando Tony Blair era primer ministro".