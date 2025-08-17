La Junta lanza un plan con descuentos para que los extremeños viajen más por la región: "Descubramos nuestros tesoros"

"Hay que poner en valor todo lo que hay en Extremadura, que no es poco, y saber comunicarlo y saber venderlo, tenemos que convertirnos en embajadores de nuestra tierra", ha señalado en declaraciones a Efe. Cortés también ha defendido la necesidad de que el turismo no sea elevado tan solo en verano, dado que un aumento de las pernoctaciones repercutirá directamente en el empleo "y en la viabilidad de los establecimientos durante todo el año".