Julio Arias, botánico y alcalde de un pueblo de Guadalajara con 15 vecinos: "Es el resultado de cómo ha funcionado España. Cuando dejó de ser interesante, lo abandonaron”

Cuando hablamos del éxodo rural desde los pueblos hacia las ciudades y de la falta y el vacío que se generan en estos territorios, nos solemos referir a la “España vaciada”, “España despoblada” o “abandonada”. Julio Arias, botánico y alcalde de Ocentejo, un pueblo de tan solo 15 habitantes situado en Guadalajara, dentro del Parque Natural del Alto Tajo, lo tiene bastante claro: “Yo no quiero poner más adjetivos a lo que hay, pero lo que tenemos es el resultado de cómo ha funcionado España; de cómo han usado el territorio y de cómo, cuando les dejó de ser interesante, lo abandonaron”.

Martín Álvarez

Ser alcalde de un pueblo de 15 habitantes, no es tarea fácil, los ayuntamientos cada día disponen de más responsabilidades y normas nacionales, locales e internacionales, pero los ingresos no aumentan, “no hay dinero suficiente para todo lo que deberíamos de hacer”. Julio lleva tres años en la alcaldía y una de las mayores dificultades a las que se enfrenta es a la de no poder hacer proyectos nuevos encaminados a planes nuevos, “no tenemos suficiente población y, por tanto, suficiente dinero para asumir responsabilidades” explica en la entrevista colgada en el canal de YouTube “Vive Tu Pueblo”.

Maleza en los campos de Ocentejo. Guadalajara. Castilla la Mancha. / Istock / IMAG3S

“Este es mi lugar en el mundo, en la tierra”

Para muchos cuando nos referimos a pueblos abandonados, nos imaginamos calles o infraestructuras deterioradas y casas completamente destruidas, pero el caso de Ocentejo, es muy diferente, gracias a la Diputación de Guadalajara quien se encarga de cubrir los imperfectos y poder lucir casas completamente restauradas y calles en plenas condiciones.

El Dato Julio, se dedica a realizar excursiones en piraguas, cuevas y acercar a la gente al medio natural, algo que le ayuda mucho para aportar en su economía.

Si hablamos de los medios básicos, digamos que este pequeño pueblo de Guadalajara no las tiene todas con él, a día de hoy no queda ningún ganadero y agricultor en el pueblo, cosa que dificulta mucho las labores. En cuanto a la cobertura de internet aunque no sea óptima, realiza su trabajo básico, “yo lo hago, yo hago todo a través de conexiones muy básicas, no tenemos fibra óptima todavía”, aunque algo a favor es que no hace falta que se suban al monte cada vez que quieran realizar una llamada telefónica.

Ocentejo pueblo / wikimedia Commons/19Tarrestnom65

Otro de sus servicios que poco a poco van mejorando, es el transporte público, ingresado en el transporte de la demanda en el territorio de Molina de Aragón, a día de hoy no cuentan con una conexión directa a Guadalajara, pero están trabajando en ello. ¿Y si te pones mal, hay servicios médicos?, la respuesta es que no, al ser pueblos con muy pocos habitantes el reparto de profesionales también es muy corto, 'No tenemos médico todos los días ni todas las semanas'.

Alto Tajo / wikimedia Commons/LBM1948

Conoce un poco mejor Ocentejo y sus alrededores

Ocentejo es una de las puertas de entrada principales a uno de los parques naturales más grandes de Castilla- La Mancha y España, el Parque Natural del Alto Tajo, un parque protegido por la biodiversidad, bosques e imponentes cañones fluviales. Se originó por un colapso de paredes rocosas en el siglo XVI, forma parte de la Red de Áreas protegidas de Castilla- La Mancha y del Geoparque Molina-Alto Tajo. El Hundido de Armallones es una de las rutas más importantes que se desarrolla dentro de la vía foresta.

Parque Natural Alto Tajo / wikimedia Commons/19Tarrestnom65

Por esta ruta podremos gozar de los paisajes que nos ofrece la orilla del río y de las panorámicas de este paisaje agreste. En él encontramos, el famoso cañón del Tajo que se formó en la primera mitad del siglo XVI como consecuencia de un corrimiento de tierra producido por una fuerte subida de agua que provocó un derrumbe rocoso sobre el cauce del río.

Ocentejo / wikimedia Commons/19Tarrestnom65

El Castillo de Ocentejo, uno de los mayores atractivos, son los restos de una antigua fortaleza bajomedieval del siglo XII que se sitúa sobre una cesta que traspasa el río Tajo. Se conserva parte del recinto amurallado, el aljibe y los cimientos de la torre. Las Salinas de la Inesperada, también son otro de sus grandes atractivos, antiguas instalaciones tradicionales, testigo de una arquitectura industrial y del aprovechamiento del agua en la comarca.