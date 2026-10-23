Julio, 67 años, último habitante de un pueblo en Asturias sobre una montaña que se desmorona: "Se desprende tanto si hiela como si llueve. A veces se oyen bajar las piedras"

Julio nació en una aldea del suroccidente asturiano que entonces tenía escuela, cura y bolera. Tal y como recuerda, los domingos los mozos de la parroquia se juntaban a jugar después de misa y la vida allí sucedía como en cualquier otro núcleo urbano. Hoy la realidad es muy diferente a la de entonces, y de aquello solo queda él, su único vecino. "Sientes un poco de tristeza, pero es lo que hay", resume en pocas palabras.

Desde su casa se ve la montaña que da fama a la zona. Es una fana, el nombre que en Asturias reciben los grandes deslizamientos de ladera, y empezó a moverse mucho antes de que Julio pueda recordarlo, en el siglo XVIII, cuando se desgajó un enorme trozo de la sierra de La Cabra. Desde entonces no ha parado, tal y como explica en entrevista con el canal de hylux_aventura, y la montaña continúa en su amenaza por derrumbarse. Mientras tanto el pueblo espera, paciente, en la parroquia de Genestaza, concejo de Tineo, a unos 22 kilómetros de la capital municipal homónima.

Sara Fernández García

Una montaña que no deja de moverse

Julio calcula que la herida de la montaña tendrá unos 600 metros de un lado a otro en la parte alta. Desde ahí baja una lengua de piedra y arena casi vertical que se estrecha como un embudo. "Se desprende tanto si hiela como si llueve fuerte", explica. Y a veces, ni siquiera hace falta mal tiempo: "A veces suena bajar piedra para abajo", también en días de sol.

Pueblo de Genestaza, en el municipio de Tineo. / Wikicommons / Dark Bane

Más abajo, el material tiene que pasar por un salto de agua de unos ocho metros, encajado entre roca a ambos lados. Julio asegura haber visto alguna vez una especie de humo azulado que sube del roce de las piedras contra la pared. Lo que baja acaba cubriendo la carretera que lleva a la última aldea del valle, y cuando el desprendimiento es grande tiene que subir la pala del Ayuntamiento a despejar el camino. No sería la primera vez, ya en julio de 2024, la fana convirtió la ladera en un río de barro y piedras y dejó incomunicados a los vecinos de La Azorera durante varios días.

La Fana de Genestaza / Wikicommons / Caguat

Aún así él asegura no tener miedo: "Las piedras siempre buscan lo más fácil", dice, y por eso no se asustan los que viven al lado.

La escuela, la iglesia y el cura "casalostodos"

El edificio más grande del pueblo fue la escuela, donde estudió de los seis a los diez años con una maestra que vivió en la aldea durante más de una década y una estufa de hierro que acompañaba el centro del aula. Cuando cerró, siguió los estudios fuera hasta sacar el certificado de estudios primarios, pero los mismos pupitres que un día se ocuparon le esperaban en su vuelta, vacíos, desde la iglesia, y el recuerdo de una época que ya no vuelve: "De ocho hermanas y dos hermanos solo quedo yo".

La iglesia es del siglo XVIII y tiene a la Virgen del Carmen como patrona. Conserva las tablas originales de la puerta, una bóveda de piedra y pinturas murales antiguas que no han vuelto a repintarse. Su altar se vino abajo por las goteras y se restauró después, y el tejado se rehizo con teja aprovechada de la antigua casa del cura, que se comunicaba con la sacristía por una escalera. En la fachada, una placa conmemorativa recuerda al párroco José Ramón Alonso y García, al que en la comarca llamaban el "cura casalostodos". Julio no sabe bien cuándo o quién le puso el mote, pero sí que en aquella iglesia se casaron parejas de primos llegadas de otras parroquias.

El resto de las casas no están del todo vacías. Sus dueños, muchos de ellos con más de 80 años, vuelven unas cuantas veces al año, a pasar dos semanas o un mes. Entre las idas y venidas Julio recuerda la que más le duele, su vecino Agustín, que emigró a Venezuela, montó allí un negocio de fotografía y volvió con baúles que este ayudó a subir desde el pueblo de abajo en un carro de vacas, el mismo en el que Julio subió su primera lavadora y nevera, cargándolas en un camino a falta de carretera. Ahora su amigo vive en una residencia, y su casa ha sido saqueada. "Transmíteme tristeza porque aquí tenía muchas cosas que tenían que ser conservadas", dice con cierta nostalgia.

Ruinas de una casa rural de piedra en un frondoso valle de Asturias / Istock

Adaptarse a las circunstancias

La vida no es sencilla, pero todo pasa por "hacerse". Para comprar lo básico, Julio tiene una tienda de ultramarinos a unos 15 o 17 minutos en coche, y el propio Tineo a media hora. Desde que se jubiló, y en busca de compañía, baja muchas tardes al pueblo de abajo a echar la partida, aunque en el suyo no le pesa la soledad: "Me da igual que tenga 12 horas de día que 12 horas de noche".

Núcleo urbano de Tineo. / Wikicommons / Sitomon

Pero su costumbre a este tipo de vida no optimiza su visión respecto al futuro del medio rural en las aldeas porque, explica, el campo exige ayuda y aquí ya no hay a quién pedirla. Buen ejemplo es una anécdota de una época en que tenía ganado y, recuerda, siempre había que llamar a alguien para el parto de un ternero. "Siempre se necesitan unos de otros", comenta sabiendo que ahora, está solo.