Julián llegó a pie a una aldea de Jaén con otros hippies hace 39 años y hoy es su último habitante: “En los 60 estaba lleno de gente, todos cultivaban. Ahora no queda nadie, los echó de menos”

Hace casi cuatro décadas, nuestro protagonista Julián, llegó a la comarca de Sierra de Segura, situada al extremo noroeste de la provincia de Jaén, cuando en la zona todavía quedaban vecinos en las pequeñas aldeas alrededor de la montaña. Julián junto a una gran oleada de jóvenes a lo que los vecinos de la zona llamaban “los hippies”, formaron todo un revuelo sobre aquella manera diferente de entender la vida que sorprendieron a sus habitantes.

Adriana Fernández

A día de hoy vive solo, las casas que antes estaban ocupadas ahora están vacías, los antiguos bancales han sido cubiertos por los inmensos pinos. Una de las primeras fuentes para subsistir de Julián fue mantener su propia huerta, preparando conservas y aprovechando buena parte de lo que le aporta la propia tierra, “en los 60 estaba lleno de gente, todos cultivaban. Ahora no queda nadie, los echó de menos". Así decidió reconstruir una casa rural con materiales reciclados y convirtiéndola en su hogar.

Aldeas en Jaén / Istock / Rudolf Ernst

Un concierto que cambió su vida y la llegada de los “hippies”

Vive a más de 1300 metros de altitud rodeada de montañas, árboles y una tranquilidad ajena y alejada de todo el barullo de la ciudad. Llegó andando a la aldea, con su característico pelo largo y con una manera muy distinta de entender la vida. El mismo asegura que la única manera que poder llegar a esta villa fue a pie debido a la falta de transporte de la zona, lo que no se imaginaba que lo que era una supuesta salida para un concierto de Pink Floyd se llegó a convertir en el lugar donde viviría a día de hoy.

España vaciada, andalucía / Istock / @MesquitaePolly

Él y otros jóvenes encontraron unos panfletos que anunciaban conciertos de Pink Floyd, Deep Purple y los Rolling Stones en las zonas cerca del Tranco, cerca de Cortijos Nuevos. “Entonces todos se juntaron allí, como 1.000 personas, y claro, no había absolutamente nada”, recuerda en una entrevista para el programa de Comando Actualidad. Nunca se supo quién había difundido aquellos anuncios, pero aquella historia terminó formando parte de los primeros recuerdos de aquella generación que llegó a la sierra.

España vaciada, aldea / Istock / Pollyana

La manera que tenían de entender la vida de su generación era muy distinta a la de los niños de la posguerra, se oponían a las guerras y la violencia, criticaban el materialismo y promovieron comunas autosensibles, “nos tenían cierto miedo”. Las diferencias culturales provocaron situaciones de mucha tensión que a día de hoy se ríe al recordar, “colgábamos los calzoncillos y nos decían que no los tendiéramos porque eran cosas feas”, explica.

un pintoresco pueblo situado en acantilados en las Sierras de Cazorla / Istock / Miguel Perfectti

Un hogar construido desde la absoluta nada

La despoblación ha cambiado por completo el paisaje y la conocida España rural provocando la despoblación de zonas y llegando a su olvido. Pero si algo tiene claro Julián, es que no echa nada de menos la ciudad, “no tengo miedo de estar aquí”, explica. Cuando decidió reconstruir su vida desde cero, no fue nada fácil. La casa rural en la que reside tenía antes una cuadra y un gallinero. Junto a sus amigos, fue reuniendo piedras de las antiguas ruinas hasta levantar su vivienda.

Aldeas en Jaén (Andalucía) / Istock / IMAG3S

Una de las particularidades de su forma de vida es hasta qué punto aprovecha lo que cultiva y recoge. Julián calcula que entre un 60% y un 70% de lo que come procede de la tierra. En su huerta cultiva coles y romanesco y también prepara alimentos para conservarlos durante más tiempo: tomates secos, ciruelas, higos y kakis. Cuando Julián llegó, la situación era muy distinta de la que hay actualmente.

Zonas rurales en España / Istock / IMAG3S

No había agua corriente, tampoco electricidad y ni siquiera existía un camino por el que pudieran llegar los coches. Ahora, en cambio, tiene electricidad, agua y hasta wifi dentro de casa, un lugar que en varias ocasiones ha explicado que no cambiaría por nada del mundo.