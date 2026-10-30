Julia Otero, 67 años, sobre el pueblo gallego de menos 100 habitantes donde están sus raíces: “Aquí uno encuentra siempre las esencias”

En abril de este año, la periodista Julia Otero recibía el galardón de ser incluida entre las veinte personalidades distinguidas con la Creu de Sant Jordi por el Govern, una de las máximas distinciones de la Generalitat, que se une al palmarés que ya cuenta con cinco Premios Ondas, dos Micrófonos de Oro y el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, con más de cuatro décadas ante el micrófono. Además, desde 2024 la gallega presenta ‘Julia en la onda’ los fines de semana, después de pedir a Onda Cero “un poco más de tiempo para la vida”.

Viñedos en otoño, vista de la Ribeira Sacra / Istock

Sin embargo, y pese a tener sede en Barcelona, ella misma se define como una gallega en la ciudad condal, “tanto da”. Llegó con apenas tres años, hija de un trompetista del Circo Americano y de una ama de casa, y nieta de campesinos que dedicaron su vida a la tierra y al ganado. De aquella infancia le queda una imagen que repite a menudo: la siesta que todos los vecinos se echaban después de comer, contaba a ‘El Progreso’, “a la sombra de un cerezo gigantesco”. Aquel árbol estaba en A Penela, oficialmente Santa María da Penela, una parroquia de Monforte de Lemos en el corazón de la Ribeira Sacra, el origen de las raíces y refugio de Otero.

Sara Fernández García

Diez aldeas, una casa y olivos nuevos

La parroquia reúne menos de un centenar de habitantes repartidos en diez pequeños núcleos, entre ellos A Penela, As Pereiras, A Fontela, O Rosal y A Rubina, y pertenece a Terra de Lemos, la comarca agrícola que se extiende a los pies de Monforte. Las casas siguen siendo de granito, los muros de piedra separan huertas y pequeñas explotaciones, y el calendario sigue marcado por la siembra, la vendimia y las castañas.

Monforte de Lemos (Galicia): el pueblo más cercano de la aldea de A Penela / Istock / traveler1116

En invierno la despoblación pesa. En verano regresan los hijos y nietos de quienes emigraron, se abren casas cerradas durante meses y las fiestas parroquiales recuperan el bullicio. Julia Otero forma parte de esa diáspora que nunca soltó la cuerda. Rehabilitó la casa familiar y procura volver tres o cuatro veces al año para charlar con los vecinos, caminar por el monte y ver crecer los olivos que ha plantado en tierras familiares abandonadas durante décadas. Su proyecto se suma a la recuperación del olivar gallego, un cultivo histórico en el valle del Sil que casi desapareció en el siglo XX.

“Con los años me he ido haciendo más gallega”, ha reconocido. Monforte se lo devolvió en diciembre de 2009 al nombrarla hija predilecta. Fue la primera mujer en recibir esa distinción.

La firma del pelagio

El gran edificio de la parroquia es la iglesia de Santa María da Penela, levantada en origen en estilo románico. Las reformas posteriores se llevaron casi todo lo medieval, y de la fábrica primitiva solo quedan la portada principal y el campanario. En uno de sus muros se conserva una inscripción latina del siglo XII en la que su constructor, Pelagio, dejó su nombre grabado. Firmar una obra era poco habitual en el románico rural, aunque en la Ribeira Sacra hay casos documentados, como el del maestro Pelaxio en varias iglesias de Chantada y Taboada.

El río Sil serpentea entre viñedos / Istock

Alrededor del templo, A Penela ocupa una franja de transición entre el valle de Lemos y las laderas que bajan hacia el Miño y el Sil, dentro de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, declarada por la Unesco en 2021. Es tierra de soutos, los bosques de castaños donde viven corzos, jabalíes y aves rapaces. “Aquí uno no se pierde, aquí uno encuentra siempre las esencias”, resumía la periodista en el ‘Rincón Verde’ de La Sexta.

Monforte de Lemos Torre y el Monasterio, Lugo, Galicia, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Del Escorial gallego al pulpo á feira

Monforte de Lemos, capital de la Ribeira Sacra, queda a diez minutos. En lo alto del monte de San Vicente se levantan la Torre del Homenaje del castillo de los condes de Lemos y el monasterio benedictino de San Vicente do Pino, hoy Parador. A sus pies, el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido como “el Escorial gallego”, impone con su fachada herreriana de granito. Lo fundó a finales del siglo XVI el cardenal Rodrigo de Castro, que trajo a Monforte un tesoro inesperado: ‘San Lorenzo ante la Virgen con el Niño’, de El Greco. Muy cerca, la Ponte Vella cruza el río Cabe.

El espectacular paisaje en la Ribeira Sacra / Istock / Fernando Saco

Fuera de la ciudad empieza la Ribeira Sacra más conocida. Los cañones del Sil se contemplan desde el mirador de Santiorxo, sobre los meandros del río, o desde los embarcaderos de Doade. Sobre el Miño, el mirador de Cabo do Mundo enseña un meandro casi circular rodeado de viñas, una de las estampas más fotografiadas de la comarca al atardecer. En Sober se concentra buena parte de las bodegas de la DO Ribeira Sacra, donde se practica la viticultura heroica en bancales casi verticales. La Mencía domina los tintos y el Godello los blancos.

Son los vinos de la ronda monfortina, que se acompaña de tapas. La reina es el pulpo á feira, cocido, en rodajas sobre tabla de madera y aliñado con aceite, pimentón y sal gruesa. Lo escoltan la empanada y, cuando aprieta el frío, el lacón con grelos, con chorizo y patatas. En otoño, las castañas de los soutos ponen el punto final en los magostos. Ni la radio, ni Barcelona, ni seis décadas fuera han cortado ese hilo. “Se vuelve, siempre se vuelve”, insistía Julia Otero, convencida de que el ADN cultural es poderoso y los recuerdos de la niñez, más todavía.