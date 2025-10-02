The Gallery: La cocina vasca e internacional en el epicentro de Bilbao

De día, The Gallery es el epicentro de The Artist, convirtiéndose en un lugar perfecto donde degustar un menú informal de alta cocina donde se mezclan platos con toques vascos e internacionales. Este original bistró urbano tiene acceso desde la calle, abriéndose directamente al ambiente cultural de Bilbao, por lo que el ladrón puede utilizarlo como vía de escape. Además, cualquier visitante o local, aunque no se encuentre alojado en el hotel, puede disfrutar también de sus desayunos gourmet elaborados con ingredientes de proximidad.