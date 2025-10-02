The Gallery: La cocina vasca e internacional en el epicentro de Bilbao
Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparados para seguir su pista en The Gallery?
De día, The Gallery es el epicentro de The Artist, convirtiéndose en un lugar perfecto donde degustar un menú informal de alta cocina donde se mezclan platos con toques vascos e internacionales. Este original bistró urbano tiene acceso desde la calle, abriéndose directamente al ambiente cultural de Bilbao, por lo que el ladrón puede utilizarlo como vía de escape. Además, cualquier visitante o local, aunque no se encuentre alojado en el hotel, puede disfrutar también de sus desayunos gourmet elaborados con ingredientes de proximidad.
Desde los ventanales es posible contemplar a Puppy, la gigantesca mascota floral, obra de Jeff Koons, que saluda desde la entrada del Museo Guggenheim. La luz natural inunda la sala realzando el diseño contemporáneo del comedor, con guiños a la Bauhaus.
Le mostramos la foto del sospechoso al camarero y le preguntamos si ha comido allí. El camarero parece nervioso. Nos confirma que justo acaba de terminar y marcharse acompañado. Después de comer puede que le haya apetecido un cóctel o ir a relajarse ante las vistas al Guggenheim. ¿Por dónde seguimos nuestra búsqueda?