Sixty One: El refugio íntimo de Bilbao
Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparados para seguir su pista en Sixty One?
En el lobby del hotel se esconde Sixty One, un refugio secreto para la noche bilbaína. El bar está envuelto por un ambiente íntimo y atemporal que evoca el glamur de los speakeasies de los años 20, con maderas nobles y tenues luces doradas que crean un ambiente propicio para las confidencias.
Una banda de jazz toca una melodía sincopada mientras los huéspedes toman originales cócteles de autor. Se escuchan fragmentos entrecortados de conversaciones comprometedoras, pero nada que asegure que el ladrón se encuentra aquí.
Igual hubiese sido acertado mirar en el espacio The Muse... Para mayor frustración, un camarero asegura haber visto a alguien merodear por el Guggenheim la noche anterior y dirigirse al restaurante Olio después. ¿Dónde podemos seguir nuestra búsqueda?