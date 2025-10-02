Un fantástico templo de arte da la bienvenida a The Artist
Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparados para seguir su pista en el lobby?
Accedemos al vestíbulo de The Artist. En pleno centro de Bilbao, este hotel-destino se ha posicionado como un auténtico templo para los amantes de la arquitectura, el arte y el diseño. Nada más entrar terminamos de constatarlo.
En el vestíbulo nos recibe una impresionante instalación cinética, obra del estudio sueco Humans Since 1982, que nos da una pista sobre las obras artísticas que exhibe este hotel. 120 relojes en movimiento crean una coreografía hipnótica sobre el tiempo bajo el nombre “A Million Times 120”.
A nuestra izquierda, una escultura monumental, denominada Ciprés Fósil, se eleva 26 metros por el atrio como tratando de alcanzar las habitaciones. Se trata de una obra de Javier Mariscal, y está elaborada con miles de cantos rodados que conectan simbólicamente la tierra con el cielo del edificio. Todo este decorado artístico está impregnado por la serenidad, pero, a pesar de esa calma, estamos expectantes. Nos encontramos en el corazón del hotel, el espacio donde todos los huéspedes pueden cruzarse, ¡o esconderse!
¿Por dónde deberíamos empezar a buscar al ladrón? La recepcionista saluda sonriente. ¿Nos identificamos en recepción o decidimos pasar e indagar por nuestra cuenta? Entre las piedras de Ciprés Fósil encontramos un pequeño papel con un 507 escrito. ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Con qué motivo? Puede ser un número de habitación. Por otro lado, sabemos que El Espectro no se resiste al bogavante, y uno de los platos del menú degustación del restaurante Olio lleva bogavante, por lo que podríamos comprobar si ha comido allí.