Participa en este juego interactivo y gana un viaje a Costa Rica: en busca de la rana de ojos rojos y siguiendo la ruta del quetzal

Acabamos de aterrizar en Costa Rica tras recibir un mensaje urgente por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del país. Los guardabosques han reportado observaciones inesperadas de dos de sus especies emblemáticas: el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos. Como biólogos especializados en fauna tropical, hemos sido invitados a participar en una investigación que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

Nunca pensé que mi carrera como bióloga pudiera cambiar el rumbo de mi vida de una forma tan radical. Todo sucedió una mañana estival, cuando recibí una llamada desde Costa Rica solicitándome ayuda inmediata. Dos especies nacionales emblemáticas se habían desplazado de su hábitat.

Tres días después, tomo un vuelo con una mochila cargada de libretas en blanco, prismáticos, cámaras fotográficas y botas de trekking aún por estrenar. En esta aventura me acompañáis vosotros, lectores de VIAJAR. ¡Vamos a resolver el misterio!

San José, el punto de partida de nuestra expedición / Istock / Arkadij Schell

Desde el aeropuerto, la ruta a San José nos descubre una capital rodeada de verdes montañas volcánicas. Está a punto de empezar la temporada lluviosa y el olor de los bosques mojados se mezcla con el aroma a café recién tostado.

Después de un breve paseo por el centro de la ciudad y su animado Mercado Central, nos citamos con quienes nos han convocado. En la sala de reuniones Sistema Nacional de Áreas de Conservación nos saludan a coro con un “¡Pura Vida!”, pero percibimos que las caras están serias.

– Hace unas semanas que se han visto ranas de ojos rojos en lugares alejados del Caribe –explica una de las responsables–. También nos han avisado de que hay quetzales en ecosistemas en los que no deberían estar.

La rana de ojos rojos, una de las especies más características de Costa Rica / Istock / Chouinard Duhamel

Nos muestran una imagen de una rana de ojos rojos y otra de una pluma de quetzal. En ambas fotografías aparecen extrañas imágenes o símbolos gragados en rocas.

Frente a un mapa del país nos indican que ambas migraciones atípicas deben de estar conectadas y que es necesario seguir sus rastros antes de que la temporada de lluvias avance y sea demasiado tarde. La rana de ojos rojos suele asociarse a humedales y bosques lluviosos del Caribe, mientras que el quetzal habita en bosques nubosos de montaña.

El colorido plumaje del quetzal es fácil de reconocer / Istock

Hay que tomar decisiones rápidamente. Cada punto del país al que viajemos nos ofrecerá rutas completamente diferentes. Desde la ventana del hotel vemos titilar las luces de San José mientras decidimos dónde emprender nuestra expedición.

Para marchar al amanecer hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo para seguir el rastro de aves entre la niebla, pincha aquí.

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